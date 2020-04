Esteban Ocon met en garde contre «aucun jokers» avec la saison raccourcie

Date publiée: 29 avril 2020

Face à une saison de F1 écourtée avec 15 à 18 grands prix, Esteban Ocon estime qu’il sera «très important» de terminer chaque course et de marquer des points.

Cela fait maintenant plus de six semaines que le championnat de F1 2020 devait commencer à Melbourne uniquement pour l’annulation de la course.

Plus tôt cette semaine, la France est devenue le troisième pays à annoncer que son grand prix a été annulé alors que sept autres sont sur la liste reportée.

Liberty Media espère intégrer ce dernier dans un calendrier révisé qui verra le début de la saison en juillet.

Le chef de la F1, Chase Carey, a déclaré plus tôt cette semaine: «Nous visons un début de course en Europe jusqu’en juillet, août et début septembre, la première course ayant lieu en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet.

«Septembre, octobre et novembre nous verraient courir en Eurasie, en Asie et dans les Amériques, terminant la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abu Dhabi, après avoir terminé entre 15 et 18 courses.

«Nous publierons notre calendrier finalisé dès que possible.»

18 courses, beaucoup pensent que c’est un peu trop optimiste.

Quoi qu’il en soit, les pilotes sont confrontés à une saison plus courte, que ce soit 12 courses ou 18.

Et cela, dit Ocon, leur incombe d’éviter tout DNF.

“Oui, bien sûr”, a déclaré le pilote Renault à Sky Sports News lorsqu’on lui a demandé si une saison raccourcie pouvait produire des surprises.

“Il n’y aura pas de” joker ” [results], il n’y a pas de place pour les DNF.

“Il va être très important de terminer toutes les courses, de marquer tous les points disponibles et de les amener à l’arrivée.”

Certains craignent que si la saison soit trop courte, le Championnat du monde perdra beaucoup de son prestige.

Interrogé à ce sujet, Ocon a répondu: «Plus nous pouvons faire, mieux ce serait pour un championnat, mais je suis d’accord que pour 10 bonnes courses ou plus si nous pouvons le faire, ce sera toujours valable.

“Il y a suffisamment de courses et c’est la même chose pour tout le monde de déterminer qui est le meilleur et qui n’est pas au final.”

