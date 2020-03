Esteban Ocon n’avait aucune idée du système Mercedes DAS

Date publiée: 24 mars 2020

Esteban Ocon a juré qu’il n’avait aucune connaissance des plans de Mercedes pour introduire un système de direction à deux axes en Formule 1.

Après avoir perdu son siège avec Force India / Racing Point, Ocon est revenu à la configuration Mercedes en 2019 en tant que pilote de réserve et de développement et a passé beaucoup de temps dans le garage Silver Arrows les week-ends de course.

Il n’est apparu comme une option pour Renault qu’en 2020 plus tard dans la saison 2019, ce qui a conduit Ocon à penser que Mercedes avait peut-être fait un appel tardif pour aller de l’avant avec le système DAS. Il ne peut pas non plus exclure que Mercedes ait simplement choisi de ne pas le lui dire.

“Je jure que je ne le savais pas”, a déclaré Ocon à la chaîne française Canal Plus.

«Soit ils étaient très, très intelligents et ne m’ont pas montré l’effet du système, soit ils sont arrivés tard et l’ont conçu quand j’étais parti, quand j’étais coincé entre Renault et Mercedes.

«Après la fin de la saison, je n’étais plus le bienvenu dans l’usine et je n’étais plus autorisé à travailler dans le simulateur.

«Soit ils l’ont fait à l’époque, soit ils étaient très intelligents, mais il est probable qu’ils aient mis au point ce système à la fin de l’année.

“Sans aucun doute, ils l’auraient d’abord testé dans un simulateur.”

Mercedes prévoyait d’utiliser le système lors de l’ouverture de la saison au Grand Prix d’Australie, ce qui aurait incité Red Bull à lancer une protestation officielle auprès de la FIA.

Un cas, comme beaucoup en Formule 1, qui a une étiquette «à suivre».

