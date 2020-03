Esteban Ocon s’attend à une «meilleure atmosphère» avec Ricciardo

Date publiée: 11 mars 2020

Après avoir déclaré que sa relation avec Sergio Perez était «pas si bonne», Esteban Ocon pense qu’il passera un meilleur moment avec son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo.

Ocon et Perez se sont associés à Force India pendant deux ans, où il s’agissait essentiellement de savoir quand, et non si, ils se heurteraient.

Cela a conduit à des ordres d’équipe émis, même si ceux-ci ont eu peu d’impact sur leurs ébats sur la bonne voie.

La relation a pris fin après 2018 lorsque Ocon a été abandonné par Force India, devenu Racing Point, pour le fils du propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, Lance.

Il a passé un an en marge avec Mercedes avant de signer avec Renault.

Cette année sera la première année du Français au sein de l’équipe de France avec le septuple vainqueur du grand prix Ricciardo son nouveau coéquipier.

Ocon ne s’attend pas à une répétition des problèmes qu’il a eus avec Perez.

“Sur la bonne voie, nous nous sommes rapprochés trop de fois, c’était clair”, a-t-il expliqué à Autosport à propos de son passage avec Perez. «Ce n’était pas bon.

«Ce n’est pas quelque chose que je veux refaire.

«L’ambiance est certainement bien meilleure entre moi et Daniel qu’avec Checo.

«Donc, je pense que si nous pouvons continuer à travailler comme ça, même si ça va être différent sur la bonne voie, ça va être beaucoup mieux, juste pour tout le monde, juste pour avoir une énergie positive et un excellent environnement de travail.

«J’espère que nous allons être solides sur ce sujet et pouvoir faire avancer l’équipe.

“Nous ne voulons pas avoir ça [crashes] événement.

“Bien sûr, cela peut toujours arriver au départ ou quelque chose comme ça, mais dans la course comme cela s’est produit, ce n’était pas acceptable.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.