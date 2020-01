Esteban Ocon sur la relation «respectueuse» de Max Verstappen

Date publiée: 24 janvier 2020

Prêt à raviver leur rivalité de longue date cette saison, Esteban Ocon insiste sur le fait qu’il y a du «respect» entre lui et Max Verstappen.

2018, dernière course d’Ocon en Formule 1, a vu les deux affrontements au Grand Prix du Brésil – à la fois sur et hors piste.

Ocon a tenté de se dégager du leader de la course Verstappen sur le circuit d’Interlagos, ils ont pris contact et ont tous deux filé.

Verstappen a perdu la victoire et est devenu plus tard physique avec Ocon dans la salle de recharge.

Cette année, ils seront de retour en course les uns contre les autres après qu’Ocon ait atterri sur une Renault 2020.

Mais alors que de nombreux fans espèrent voir leur rivalité d’enfance se raviver, Ocon dit que ce qui s’est passé en 2008 est définitivement du passé.

Il a déclaré à ESPN: «Nous sommes des pilotes professionnels, donc l’important n’est pas de créer de problèmes et ce qui s’est passé la dernière fois sur la piste, s’est produit sur la piste et nous devons penser séparément.

“Mais, bien sûr, il y avait une certaine tension à l’époque où nous courions de très près, mais nous avons toujours eu du respect entre nous et c’est important.”

Interrogé sur la raison de cette relation, il a répondu: «Karting.

«Nous courions de très près en karting dès notre rencontre, mais aussi avec Charles [Leclerc] c’était probablement encore plus fougueux avec lui.

«Quand j’ai quitté le karting, ils couraient toujours ensemble et c’était plusieurs fois des feux d’artifice en karting puis en Formule 3, nous courions pour le titre.

«C’était une grande rivalité comme cela a toujours été le cas dans tous les sports entre deux gars.

«Mais comme je l’ai dit, le plus important est de penser sur piste et de penser hors piste. Le hors-piste doit être respectueux et c’est comme ça. “

Ocon fera équipe avec Daniel Ricciardo pour le championnat de cette année.

“Je ne le connais pas vraiment personnellement, mais d’après ce que j’ai entendu, c’est un gars vraiment cool, donc ce sera génial de faire équipe avec lui”, a-t-il déclaré à propos de l’Australien.

“Je vais aussi avoir des choses à apprendre de lui, donc ça va être cool.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.