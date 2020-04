Ex-pilote Andrea Moda Perry McCarthy · .

Il y a des histoires de malchance en Formule 1, puis il y a Perry McCarthy.

Il a travaillé sur une plate-forme pétrolière et a hypothéqué sa maison pour financer sa carrière de course dans les années 80 et au début des années 90. Mais quand il a finalement eu la chance de courir en Formule 1, c’est avec une équipe qui est devenue connue pour son incompétence.

Avant cela, cependant, il a fait ses débuts en F1 dans l’une des autres voitures oubliées de la Formule 1. La machine propulsée par Porsche aurait dû être une proposition excitante mais, comme McCarthy l’a découvert lors de sa première F1 en 1991, c’était tout sauf.

Jeu de jambes-Porsche, 1991

Perry McCarthy, Jeu de jambes, 1991

McCarthy avait déjà discuté d’un éventuel passage à Arrows lors de son passage en Formule 3 britannique au milieu des années quatre-vingt. Mais en 1991, l’équipe, désormais rebaptisée Footwork, était passée des courses de tête à l’échec de la qualification en l’espace de deux ans.

Ce fut un coup dur pour l’équipe qui aurait dû être en pleine forme pour 1991. Ils avaient attiré la puissance de Porsche, qui avait remporté des titres de F1 avec McLaren cinq ans plus tôt, pour propulser leurs voitures.

Mais le moteur V12 de 3,5 litres était sous-alimenté, peu fiable et extrêmement en surpoids. McCarthy se souvient du moteur, qui était un peu plus de deux des moteurs V6 F1 de Porsche du milieu des années 80 connectés ensemble, comme «un morceau de ferraille».

“Nous roulions environ 40 kilos de plus que les autres moteurs”, a-t-il déclaré à .. “Ils ont dû repenser la voiture.”

“C’était énorme”, a-t-il ajouté, “vous avez la vibration de la manivelle car elle est trop longue. Donc, ils ont mis une boîte de vitesses, je pense, entre les deux manivelles et retiraient la puissance du milieu. C’était abominable. »

Malgré le passage d’un châssis modifié de 1990 – l’A11C – au nouveau FA12, l’équipe abandonne les Porsche après seulement six courses. Il est revenu à un Ford Cosworth DFV qui, afin de ramener chez les techniciens de Porsche la pure corpulence de leur moteur de 189 kg, a été pesé devant eux.

«Footwork a signé un accord de quatre ans avec Porsche [but] la chose était tellement lourde », se souvient McCarthy, qui a rejoint les pilotes réguliers Michele Alboreto, Alex Caffi et Stefan Johansson pour tester la voiture.

«Alex ne qualifiait pas la voiture, Stefan ne qualifiait pas la voiture. Je pense que Michele était la seule à monter sur la grille, comme la 25e et à plusieurs reprises. »

Pour McCarthy, le test lui a donné une opportunité vitale de gagner un kilométrage en F1. «C’était génial de travailler avec l’équipe de F1, mais à ce moment-là, il n’y avait jamais eu l’occasion de se joindre à l’équipe, même si John Wickham [the team manager] était très enthousiaste que je l’ai fait, je pense qu’il y avait des aspects commerciaux avec les propriétaires. “

Il se souvient qu’Alboreto, qui s’est retrouvé avec 15 points de suture lorsqu’il a détruit l’un des nouveaux FA12 de l’équipe dans un accident à grande vitesse à Tamburello lors du week-end du Grand Prix de Saint-Marin, a pris le temps de l’accueillir dans ce sport.

«Je suis arrivé sur le circuit pour la toute première fois et il est venu directement vers moi et est allé« bonjour, Perry, bienvenue en Formule 1 ». Je me souviens toujours que, il n’avait pas besoin de faire ça, c’était vraiment très gentil de sa part de faire ça. “

Il n’y avait aucune opportunité de course sur les cartes pour McCarthy à Arrows, mais après un passage avec succès aux États-Unis, il a décroché une chance de course – dans le sens le plus large possible de la phrase – avec Andrea Moda.

Andrea Moda-Judd, 1992

Perry McCarthy, Andrea Moda S192, 1992, 1992

Le désespoir absolu de l’opération F1 d’Andrea Moda est passé dans la tradition F1. Le propriétaire de l’équipe automobile Andrea Sassetti achète à Coloni, ne réalisant pas qu’il ne pouvait pas piloter un châssis déjà utilisé par un autre constructeur. Le départ des futurs pilotes Caffi et Enrico Bertaggia avant qu’ils ne conduisent. Et la pagaille totale qui a suivi.

McCarthy a officiellement participé à sept courses en 1992, dont aucune pour laquelle il s’est qualifié. En règle générale, c’était parce que l’équipe refusait de lui donner suffisamment de temps pour faire un effort de qualification. À une occasion, il a même été envoyé sur une piste sèche avec un ensemble de pneus usés à roulement intégral.

Incapable de faire la course avec leur ancien Colonis, Andrea Moda a acquis un design créé par Nick Wirth de Simtek, la société détenue en partie par le président de la FIA, Max Mosley, qui est entré en F1 avec sa propre équipe deux ans plus tard.

«La voiture elle-même était vraiment très jolie», se souvient McCarthy avec une affection surprenante. «C’était une très jolie voiture et nous avions le moteur Judd. Mais le fait est qu’il n’y avait pas d’argent derrière et qu’il n’y avait personne capable de conduire la voiture.

«J’ai toujours maintenu Juddy, il a évidemment fait de son mieux. Et la voiture elle-même, eh bien, tout ce qui a l’air bien ne peut pas être un chien complet. Donc, s’il avait été exécuté correctement, nous aurions peut-être commencé quatre grands prix ou peut-être cinq parce que d’autres équipes étaient également en difficulté à l’époque. Nous avons peut-être pu faire quelque chose.

“Mais pas quand ils ne faisaient pas de siège pour moi, pas quand je n’avais pas de pare-brise, et pas quand je me faisais claquer – et je veux dire claqué – à l’intérieur de la voiture comme vous ne pouvez pas le croire.”

La litanie de malheurs de McCarty a commencé en Espagne, au quatrième tour, où il a fait son premier effort de pré-qualification. McCarthy a calé lorsque sa voiture a quitté les stands, puis a dû remettre sa voiture à son coéquipier Roberto Moreno, dont la S192 était tombée en panne. Il a réussi sept tours à Imola, mais la voiture avait presque neuf secondes de retard.

A partir de là, il a rarement eu la chance de définir un temps au tour. Miraculeusement, Moreno a mis sa voiture sur la grille à Monaco, mais McCarthy n’était pas autorisé à faire plus qu’une course d’installation. Le moteur de l’équipe n’est pas arrivé au Canada, mais ils ont blagué un Judd de Brabham pour Moreno.

Toute l’équipe n’a pas pu atteindre Magny-Cours pour le Grand Prix de France après que leurs camions aient été retardés par un blocus. Silverstone a vu les «pneus mouillés sur piste sèche» – particulièrement cruels lors de la course à domicile de McCarthy – et en Allemagne, McCarty a été disqualifié pour avoir manqué le pont-bascule après son seul tour.

Après la Hongrie, où l’équipe a envoyé McCarthy sur la piste trop tard pour fixer un temps, la FIA a ordonné à Andrea Moda de se ressaisir. Et par Spa-Francorchamps, la disparition de l’équipe Brabham ne signifiait plus de pré-qualification.

McCarthy était déterminé à saisir sa chance de se mettre sur la grille. “A Spa, je suis sorti et je suis allé” cette voiture ne va pas durer longtemps donc je vais juste faire un tour de banzai “parce que je savais que Spa et j’avais eu du succès là-bas. J’ai donc pensé que nous reviendrions tout de suite et absolument à plat. Oubliez l’apprendre, c’est tout.

«Et je suis allé à Eau Rouge et la direction s’est bloquée.» Cela a été une surprise pour McCarthy mais pas pour son équipe, qui a expliqué par la suite qu’ils avaient remarqué le problème sur la voiture de Moreno. «Ils savaient que la crémaillère de direction fléchissait», a déclaré McCarthy.

L’épisode d’Andrea Moda a pris fin ce week-end lorsque Sassetti a été arrêté. La FIA a jeté l’équipe hors du championnat pour avoir discrédité le sport.

La course a été remportée par Michael Schumacher, qui a remporté sa première victoire en Grand Prix au Benetton. Peu de temps après, McCarthy a pu découvrir ce qu’une vraie équipe de F1 et une voiture pouvaient faire.

Benetton-Ford Cosworth, 1992

Perry McCarthy, Benetton B192, 1992

McCarthy se souvient qu’il était «en réunion à Londres tard dans la nuit» lorsque le directeur de l’équipe de Benetton, Gordon Message, a appelé la maison de la famille McCarthy pour lui offrir un test.

“Ma femme a réussi à me joindre et a dit:” Perry, tu ferais mieux de revenir ici immédiatement, Gordon a téléphoné et te veut à Silverstone à huit heures du matin “. J’étais à peu près à 90% plein de Heineken à l’époque. J’ai dit “Retourne voir Gordon pour lui dire que je serai là”. Je n’allais pas manquer de courir pour Benetton. “

McCarthy ressentait encore les séquelles de ses «réunions» quand il monta dans le B192 le lendemain matin. «Ils m’ont attaché et, je ne plaisante pas, mes premiers tours en heurtant des bosses, je rotais Heineken. Soudain, je suis dans une voiture de Formule 1 à la dynamite absolue et j’ai légèrement la gueule de bois de la veille. “

En dépit de la détérioration due à l’usure, McCarthy a déclaré que la voiture «était absolument géniale».

«Venant de la voiture dans laquelle j’étais lente et dangereuse, alors vous avez cette voiture où vous tournez le volant et la voiture a réellement tourné où vous vouliez qu’elle aille et vous pouvez faire confiance aux freins… Vous alliez tellement plus vite dans le Benetton mais n’avait aucune crainte de mourir. »

L’équipe développait alors son système de suspension active. “Je parlais à Michael lorsque nous étions là-bas”, a déclaré McCarthy. «Ils ne voulaient pas de lui dans la voiture parce que je faisais plus de tests avec la suspension active. Juste au cas où ça tomberait – ce qui est assez juste – ils ne voulaient pas que Michael dans la voiture. “

À l’époque, Silverstone présentait un droitier ultra-rapide à Bridge. McCarthy a été surpris d’apprendre comment le futur sept fois champion du monde a abordé ce virage intimidant.

«J’avais été très rapide étant donné que j’avais fait un total de 13 tours cette année-là. Donc ça allait vraiment bien. J’étais encore un peu loin de Michael. Et je lui ai dit, comment prenez-vous cela?

“Il a dit” Coin du pont, je suis plat “. J’ai dit “pas question”. ” McCarthy a pris un peu de persuasion que cela pourrait être fait. “J’arrive à cela avec mes boules enroulées autour de mon cou avec un léger coup sur le frein, sans parler d’un ascenseur, un léger coup sur le frein et je me fais peur moi-même.”

Néanmoins, il a décidé de s’attaquer à Bridge la prochaine fois. «Je viens de coincer mon pied sur l’accélérateur, donc je ne pouvais pas l’enlever. C’était une chose tellement stupide à faire.

«La voiture est allée partout. Mes mains se déplaçaient plus vite que Bruce Lee dans un film de Kung Fu. D’une manière ou d’une autre, j’ai fait toutes les bonnes choses, mais j’ai eu une chance incroyable de garder la voiture hors des deux murs, celle de l’intérieur, celle de l’extérieur et tout le reste. »

De retour dans les stands après sa course, l’ingénieur Pat Symonds a demandé à McCarthy “avez-vous eu un petit moment là-bas?” Après que McCarthy l’a nié, Symonds a répondu: “C’est drôle parce que notre télémétrie vous montre sur la serrure opposée à 180 mph.”

McCarthy a avoué: “J’ai dit” OK Pat mais c’était Michael, Michael a dit qu’il pouvait le mettre à plat et je devais l’essayer “. Il a dit: “idiot. Michael parlait de ses qualifications sans carburant dans la voiture. Vous êtes sur de vieux pneus de course avec un demi-réservoir de carburant… »»

Ce n’était qu’une occasion unique pour McCarthy de remplacer le pilote d’essai régulier de l’équipe. Bien qu’il ait eu une chance ultérieure de tester pour Williams – les champions du monde à l’époque – ils ont choisi David Coulthard sur lui pour être leur pilote d’essai.

“David Tremayne avait poussé Frank [Williams] vraiment difficile de me mettre dedans. Et finalement Frank a accepté alors je suis entré. J’étais un peu amené à croire que c’était peut-être l’occasion d’être le pilote d’essai de Williams, après mon année en grand prix avec Andrea Moda, donc ce est maintenant le début de ’93.

«Mais la seule chose était que David était également sur les lieux et qu’il était envisagé. Et il y a deux ou trois choses qui sont contre moi. [It wasn’t] que je ne m’entendais pas avec le manager de l’équipe de test, c’est que le manager de l’équipe de test avait pris une décision absolue avant même que j’y arrive qu’il ne voulait pas de moi dans la voiture.

“Plus il montrait qu’il allait me rendre la vie difficile, je ne me retire pas exactement du violet, tu vois ce que je veux dire? Je lui ai en quelque sorte parlé aussi simplement en pensant que c’était vraiment stupide. Il ne prenait même pas la peine de me faire un siège correctement. Vous ne pouvez pas conduire ces choses sans être correctement pris en charge.

«Mais le truc, c’est que David était de toute façon à l’arrière-plan. Et je pense que Dave allait toujours prendre le volant, il avait 10 ans de moins que moi, il est incroyablement rapide et beaucoup plus beau. “

Cela a mis fin aux chances de McCarthy en F1. Mais une carrière réussie l’attendait dans les voitures de sport, où il a couru pour Audi en Amérique et aux 24 Heures du Mans. Il est devenu plus tard connu pour être le «Stig» original en costume noir qui a conduit de manière experte une vaste sélection de voitures de performance sur la série télévisée Top Gear, qui a redémarré avec succès.

Mais pour les fans de Formule 1, McCarthy sera probablement toujours mieux connu pour porter une combinaison de course noire et avoir très peu roulé.

