F1 2019 attire plus de joueurs que jamais pendant la pause · .

Dans le tour d’horizon: un nombre record de joueurs se tournent vers le jeu officiel de Formule 1 pendant la pause.

Le directeur de la franchise Codemasters F1, Paul Jeal, a déclaré à . qu’ils avaient vu une forte augmentation du nombre de joueurs depuis le début de la saison.

L’autre jour, j’ai lu que les jeux Steam en général sont au plus haut niveau, c’est qu’ils n’en ont jamais eu. Nous le constatons certainement de notre côté PC. Mais aussi en termes de nombre de joueurs qui s’engagent dans le jeu quotidiennement et mensuellement.

Il y a une combinaison de choses. Je pense que c’est évidemment la période de l’année où les gens veulent leur dose de course. Ils l’obtiennent certainement beaucoup.

Je pense que vous pouvez regarder quelque chose et que vous voulez immédiatement entrer dans le jeu et tester vos compétences. Nous en avons certainement vu beaucoup, un certain nombre de personnes essayant de reproduire le défi du tour du Japon 1998, par exemple, et partageant leurs courses et leurs trucs.

Historiquement, nous avons toujours vu cela: vous suivez le calendrier de la Formule 1, nous pouvons voir en direct sur les données où, jusqu’à l’heure de la course, il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu. Et puis tout d’un coup, il descend tout de suite et à la fin de la course, il augmente massivement. Vous pouvez donc presque dire à quelle heure le grand prix se déroule en fonction du graphique et de la courbe et d’autres choses.

Mais évidemment, beaucoup de gens à la maison en ce moment. Je pense que l’autre chose que nous faisons sur PS4 et X-Box One est que nous avons également des essais gratuits du jeu. Donc je pense que beaucoup de gens pourraient regarder ça et dire “oh ouais je veux m’impliquer”. Et c’est une chance d’en télécharger un et de l’essayer et de voir comment vous vous en sortez.