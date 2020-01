F1 2021: Comment se présente la composition des pilotes?

Date publiée: 7 janvier 2020

Nous vous apporterons tous les pilotes confirmés alors que la gamme F1 2021 prend forme avec les annonces officielles faites tout au long de la campagne 2020.

Pilotes Mercedes F1 2021

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont actuellement en rupture de contrat à la fin de la saison 2020, le champion du monde à six reprises Hamilton étant lié à un passage à son rival Ferrari.

À confirmer

À confirmer

Pilotes Ferrari F1 2021

Charles Leclerc a engagé son avenir à long terme chez Ferrari, tandis que les points d’interrogation ne concernent pas seulement la carrière de Sebastian Vettel chez Ferrari, mais aussi son avenir dans le sport. Son accord actuel expire également fin 2020.

Charles Leclerc: Contracté jusqu’à fin 2024

À confirmer

Pilotes Red Bull F1 2021

Max Verstappen est un autre grand nom pour assurer son avenir avec son équipe actuelle, Red Bull. Qui s’associe à lui devrait être l’une des histoires de longue date au cours de la campagne 2020.

Max Verstappen: Contracté jusqu’en 2023

À confirmer

Pilotes McLaren F1 2021

Carlos Sainz et Lando Norris ont tous deux connu une excellente première saison avec McLaren en 2019, mais aucun n’est actuellement lié à des contrats au-delà de 2020.

À confirmer

À confirmer

Pilotes Alpha Tauri F1 2021

L’équipe rebaptisée Toro Rosso pourrait avoir de nouveaux visages à introduire dans la configuration de Red Bull, tandis que les pilotes actuels Pierre Gasly et Daniil Kvyat voudront montrer qu’ils sont toujours dignes d’une place sur la grille avant 2021.

À confirmer

À confirmer

Pilotes Renault F1 2021

La nouvelle recrue Esteban Ocon a signé un contrat de deux ans avec Renault après avoir été annoncée en remplacement de Nico Hulkenberg, mais Daniel Ricciardo le rejoindra-t-il pour s’engager dans l’équipe au-delà de 2020?

Esteban Ocon: Contracté jusqu’à fin 2021

À confirmer

Pilotes Alfa Romeo F1 2021

Alfa Romeo compte actuellement deux pilotes à des étapes très différentes de leur carrière. Antonio Giovinazzi cherchera à nouveau à se tailler une place sur la grille de Formule 1 2021 pour une troisième saison. Kimi Raikkonen, quant à lui, maintenant dans la quarantaine, pourrait décider de l’appeler une fois pour toutes.

À confirmer

À confirmer

Pilotes SportPesa Racing Point F1 2021

Sergio Perez a signé une prolongation de contrat de trois ans avec SportPesa Racing Point en août 2019, tandis que, tant que Lawrence Stroll sera en charge, vous suspecteriez que son fils, Lance, occupera l’autre siège.

Sergio Perez: Contracté jusqu’à fin 2022

À confirmer

Pilotes Haas F1 2021

Haas a failli changer sa gamme de pilotes pour 2020, mais Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont tous deux bénéficié d’une prolongation d’un an et d’une nouvelle chance d’impressionner avant 2021.

À confirmer

À confirmer

Pilotes Williams F1 2021

Williams voudra sans aucun doute garder le talent de Mercedes George Russell pour une autre saison au moins et le fera à moins que les flèches d’argent ne voient une opportunité pour lui ailleurs. Nicholas Latifi voudra se joindre à Russell pour faire passer la Formule 2 à la Formule 1 de manière transparente.

George Russell: contracté jusqu’à la fin de 2021

À confirmer

