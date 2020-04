F1 annule les accords sur le personnel photo pour 2020

Date publiée: 10 avril 2020

Au milieu de la perturbation de la saison 2020, il a été signalé que la Formule 1 avait annulé des contrats avec divers employés de la caméra.

Chaque année, le sport engage un certain nombre d’opérateurs pour couvrir chaque course, et avec plusieurs événements déjà annulés ou reportés et plus susceptibles de suivre, . a signalé que leurs contrats avaient peut-être été annulés.

Les contrats de Formule 1 avec ses caméramans sont censés impliquer des détails spécifiques sur qui serait requis pour quelles courses et quand les événements auraient lieu », indique l’article.

“Mais avec neuf des 22 premiers tours déjà reportés ou annulés, leurs plans sont déjà confrontés à des perturbations importantes.”

Sans fin en vue de la crise actuelle, la possibilité de tenir des courses derrière la porte close se développe, avec Ross Brawn dit que c’est une option viable.

. déclare que cela forcerait à réduire le nombre de caméras utilisées à chaque course, mais poursuit en disant que la plupart des opérateurs de caméras devraient être réembauchés une fois qu’un nouveau calendrier sera confirmé.

«Le calendrier étant en pleine mutation, l’annulation des contrats des équipes de tournage devrait être une mesure temporaire jusqu’à ce que le nouveau calendrier soit confirmé, date à laquelle le personnel nécessaire sera réembauché.»

Les courses se déroulant en l’absence de fans peuvent devenir une option sérieuse, mais le directeur du Grand Prix des Pays-Bas ne pense pas que la course devrait se poursuivre sans eux.

