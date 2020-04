F1 confirme cinq pilotes actuels pour le Grand Prix virtuel à Interlagos · .

La Formule 1 a confirmé que cinq de ses pilotes actuels participeront au Grand Prix virtuel de ce week-end, une chute par rapport aux sept engagés dans la course précédente.

Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi participeront à l’événement. Aucun des pilotes McLaren, Lando Norris et Carlos Sainz Jnr, n’a été confirmé dans l’alignement.

Norris a participé aux trois tours précédents, mais des problèmes de connexion Internet apparents ont limité sa capacité à participer et il n’a pas du tout conduit au dernier tour. Cependant, nous avons pu participer au IndyCar iRacing Challenge du week-end dernier sur le circuit des Amériques, qu’il a remporté.

Sainz a fait ses débuts dans la série Virtual Grand Prix lors de la dernière course et a terminé 10e après s’être écrasé au premier tour.

La course de ce week-end aura lieu le dimanche 3 mai, alors que le Grand Prix des Pays-Bas devait initialement avoir lieu. Comme le circuit de Zandvoort révisé ne figure pas dans F1 2019, sur lequel se déroulent les grands prix virtuels, le lieu de la course de ce week-end a été choisi via un sondage des fans. Interlagos a été sélectionné parmi Suzuka, Autodromo Hermanos Rodriguez et Circuit of the Americas.

Parmi les autres concurrents confirmés pour la course de ce week-end figurent le champion du monde des rallyes Petter Solberg et le pilote de Formule 2 Christian Lundgaard. Les joueurs de cricket Ben Stokes et Stuart Broad, ainsi que le footballeur Alessio Romagnoli participeront également.

Grand Prix virtuel 2020 sur la liste des engagés d’Interlagos

Alessio Romagnoli concourra également pour une équipe non précisée.

