F1 confirme les premiers détails du nouveau calendrier 2020, dont le départ en Autriche · .

La Formule 1 a confirmé les premiers détails de son calendrier 2020 reprogrammé, qui débutera avec le Grand Prix d’Autriche en juillet.

Les premières courses de la saison se dérouleront “sans fans”, a confirmé Carey, mais le sport a bon espoir que les courses ultérieures n’auront pas lieu à huis clos.

“Nous visons un début de course en Europe jusqu’en juillet, août et début septembre”, a déclaré Carey, “la première course ayant lieu en Autriche les 3 et 5 juillet.”

Carey a précédemment indiqué qu’il y aura des changements importants au calendrier original de 2020 afin d’accommoder d’autres coureurs qui ont été reportés.

Aujourd’hui, le Grand Prix de France est devenu la 10e manche du championnat à annuler sa date initialement prévue. Il a été annulé, ainsi que les courses en Australie et à Monaco, tandis que sept autres organisateurs de courses cherchent à reprogrammer leurs événements.

Bahreïn, qui devait à l’origine organiser la deuxième manche du championnat du monde le 22 mars, fait partie des courses qui figureront dans le nouveau calendrier, a déclaré Carey. Il a également confirmé que Yas Marina resterait en finale de la saison:

Carey a confirmé que la course de Bahreïn se poursuivra «Septembre, octobre et novembre nous verraient courir en Eurasie, en Asie et dans les Amériques, terminant la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la finale traditionnelle à Abu Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 courses . Nous publierons notre calendrier finalisé dès que possible. »

Cependant, Carey a reconnu que leurs plans pourraient être perturbés par de nouveaux développements dans la pandémie mondiale.

“Tous nos plans sont évidemment susceptibles de changer car nous avons encore de nombreux problèmes à résoudre et nous sommes tous soumis aux inconnues du virus”, a-t-il déclaré.

«Nous voulons tous que le monde retourne à celui que nous connaissons et chérissons, mais nous reconnaissons que cela doit être fait de la manière la plus juste et la plus sûre. Nous sommes impatients de faire notre part en permettant à nos fans de partager à nouveau en toute sécurité l’excitation de la Formule 1 avec la famille, les amis et la communauté au sens large. “

