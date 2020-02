F1 contacte des fournisseurs pour un débitmètre de carburant

Date publiée: 8 février 2020

La FIA a lancé un appel d’offres alors qu’elle recherche un fournisseur de débitmètres de carburant standard pour F1 à partir de 2021.

Dans le cadre des nouveaux règlements financiers, sportifs et techniques convenus à partir de 2021, les débitmètres de carburant sont amenés pour aider la police de la FIA à mieux résoudre les problèmes de débit de carburant.

Il y avait bien sûr la controverse entourant Ferrari en ce qui concerne le débit de carburant en 2019, mais maintenant la FIA a besoin de quelqu’un pour fabriquer et fournir les compteurs.

La date limite de soumission des candidatures est le vendredi 15 mars, jour de l’ouverture de la saison de Formule 1 2020 en Australie, et Motorsport.com rapporte qu’une décision sera annoncée à la mi-avril.

Le contrat porte sur les saisons 2021, 2022 et 2023, mais la FIA se réserve le droit «pour des raisons liées à la stabilité réglementaire du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA» de prolonger le contrat jusqu’en 2024 ou 2025, possibilité que tout soumissionnaire doit accepter. à.

Les fournisseurs potentiels doivent également indiquer le prix prévu du produit. La FIA déclare qu ‘«elle ne dépassera pas 5 000 £ avec une garantie de 100 heures de fonctionnement. Le coût du service pour 100 heures supplémentaires de fonctionnement ne doit pas dépasser 500 £. La durée de vie du débitmètre de carburant ne doit en aucun cas être inférieure à 400 heures ».

Comme indiqué à l’article 5.11.3 du règlement 2021, «tout le carburant livré au groupe motopropulseur doit passer par ce capteur homologué, et doit être livré aux chambres de combustion par les injecteurs de carburant».

Le poids maximum du capteur a été fixé à 400 g, et d’ici le 1er mai, les équipes doivent indiquer le nombre d’exemples de capteur qu’elles souhaitent, les deux premières unités par équipe choisie devant être livrées d’ici le 1er juin.

Au cours de la campagne 2020, les équipes sont autorisées à utiliser huit unités du premier capteur et quatre du second, bien que les tests et le fonctionnement dynamique ne soient pas inclus dans cette limite.

Il est alors prévu que ces limites restent en place pour 2021.

Dans d’autres nouvelles techniques, la FIA a interdit l’utilisation d’écrans de garage pendant les tests à compter de la saison 2020 – cela coïncide avec l’annonce que les huit jours des tests de pré-saison en 2020 seront diffusés en direct.

Les équipes sont toujours autorisées à les utiliser si le sol est en dehors de la voiture ou si la voiture a été récupérée après s’être arrêtée sur la piste.

