F1 discutera du report de nouvelles voitures 2021 · .

La Formule 1 doit discuter du report de l’introduction de nouvelles réglementations, initialement prévues pour la saison prochaine, à la lumière des perturbations causées par le Coronavirus.

Les règles de 2021 incluent des changements radicaux dans la conception des voitures afin d’améliorer la qualité des courses, ainsi que de nouveaux règlements financiers pour imposer une limite de dépenses aux équipes.

Le nouveau paquet de règles est un élément clé du plan du détenteur de droits commerciaux Liberty Media de rendre le sport plus abordable, compétitif et populaire. Ils font l’objet de discussions depuis des années et devraient être mis en œuvre après qu’un accord sur les propositions ait été conclu en 2019.

Cependant, face à la perturbation sans précédent du début de cette année causée par le Coronavirus, des discussions ont lieu aujourd’hui entre F1, la FIA et les équipes sur le report de l’introduction du nouveau paquet de règles.

S’adressant au site officiel de F1, le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que la décision nécessitait un examen attentif.

“Nous aurons une conférence téléphonique avec toutes les autres équipes, F1 et FIA pour discuter de la situation et de son impact non seulement sur cette saison mais aussi sur la prochaine”, a-t-il déclaré.

«Nous devons évaluer soigneusement chaque aspect et voir si ce n’est pas vraiment le cas de penser à différer éventuellement l’introduction des nouvelles règles techniques 2021. En tout cas, Ferrari est prête à assumer la responsabilité d’un choix qui doit être fait dans l’intérêt ultime de ce sport, ce n’est certainement pas le moment de l’égoïsme et de la tactique. »

La Formule 1 a annulé ses quatre premières dates de course en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et de nouvelles perturbations du calendrier sont attendues.

