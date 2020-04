F1 doit prolonger la fermeture de l’usine

La Formule 1 doit prolonger la fermeture de son usine pour protéger les petites équipes, a déclaré le directeur de l’équipe de Haas, Guenther Steiner.

La période d’arrêt, qui a été étendue à 35 jours plus tôt cette semaine, doit durer jusqu’à quelques semaines avant la première course, estime Steiner. Le point de départ actuel de la saison est le Grand Prix de France du 28 juin.

Interrogé par motorsport-magazin.com sur la question de savoir si les équipes de F1 devraient être obligées de fermer leurs usines encore plus longtemps, Steiner a déclaré: «Absolument, l’arrêt devrait être prolongé.

“Vous devez comprendre: si les équipes ne courent pas, elles n’ont pas de revenus. Nos sponsors ne sont naturellement pas motivés à nous parrainer si nous ne courons pas. Ainsi, si aucun argent ne coule vers l’intérieur, nous ne devons pas non plus dépenser d’argent.

“C’est pourquoi je pense que l’arrêt devrait être prolongé. Nous ne saurons que lorsque nous organiserons la première course s’il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous dépendons des races, nous ne pouvons pas nous développer [cars] pendant trois mois et ne pas avoir de revenu. Certaines équipes peuvent le gérer, mais toutes les petites équipes sont unies qu’il est impossible [for us]. “

Les usines devraient être ouvertes «quatre à six semaines» avant la première course, a déclaré Steiner. «Trois semaines devraient suffire, mais après la fermeture des usines pendant un certain temps, il vaut mieux avoir au moins un mois [to prepare]. “

Les travaux de développement de Haas se déroulent sur trois sites – Banbury, Dallara et Ferrari – ce qui complique l’effet de la fermeture sur leur fonctionnement. “Nous essayons de trouver une solution via des programmes de soutien du gouvernement pour nous aider à traverser cette période”, a déclaré Steiner.

L’incertitude quant à la reprise du championnat ajoute à la pression sur son équipe.

«Quand nous n’avons pas de revenus, nous ne pouvons pas approcher nos sponsors pour plus d’argent. Ils reçoivent moins [benefits] et demander: “Pourquoi devrions-nous vous payer plus d’argent?” Nous ne pouvons pas non plus approcher les propriétaires de nos équipes pour plus d’argent, ce n’est pas une bonne gestion. Nous sommes donc dans la gestion de crise.

«La difficulté est de savoir comment vous positionnez-vous? Nous ne savons pas combien de courses nous aurons, et donc nous ne savons pas quel sera notre revenu. Il est donc difficile de produire un budget, car nous ne nous dirigeons pas vers le voyage. Nous avons différents scénarios et essayons de faire de notre mieux. »

