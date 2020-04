F1 en Afrique du Sud: il a fallu un certain temps pour faire la course après la guerre

Alors que les hostilités n’ont pas affecté directement le sous-continent au sens physique, les ravages économiques alliés de la Seconde Guerre mondiale ont en effet eu un effet profond. Il faudrait plus de trois ans avant que la vraie course automobile ne revienne en Afrique du Sud.

Les temps étaient vraiment durs – à peu près tout était en pénurie et il n’y avait tout simplement pas de croissance dans l’immédiat. La vie devait d’abord revenir à la normale, alors le désir des clubs automobiles de réorganiser le sport a pris un siège arrière. Peu importe la plupart des hippodromes d’avant-guerre n’existaient plus, donc de nouveaux circuits ont dû être trouvés ou construits.

Pourtant, l’enthousiasme était grand après ces années de guerre chaotiques, même si les premiers événements se limitaient aux ascensions, aux sentiers de vitesse et aux gymnases. Les coureurs se sont débrouillés avec des machines qui avaient été stationnées depuis les courses d’avant-guerre ou ils ont construit des Specials à partir de vieilles Austin, MG et voitures américaines.

Le Sports Car Club a été créé en 1946 et au milieu de 1947, les organisateurs de l’Est de Londres rêvaient une fois de plus d’un Grand Prix d’Afrique du Sud sur le circuit de Prince George. C’est cependant le Natal Motorcycle and Car Club qui a fait la percée en persuadant les autorités locales d’organiser une véritable course automobile sur le front de mer de Durban au début des années 48.

Cette course allait déclencher une nouvelle ère splendide de la course sud-africaine, alors que la plupart des coureurs ont à peine le budget pour tirer leurs engins, ils ont été chargés par l’enthousiasme brûlant de simplement courir. Attirés par la passion et l’esprit run-what-you-brung d’un manque de règles techniques, les habitants ont commencé à construire des voitures incroyables qui allaient courir pour une génération à venir. Le sport local était enfin de retour.

Le 4 janvier 1948, le trophée Pat Fairfield a attiré une entrée surprenante et a attiré une énorme foule de vacances malgré un jour de pluie. Ils ont applaudi un Basil Beall dominant pour surmonter des conditions dangereuses et sortir victorieux dans sa glorieuse ERA devant Austin Special de Dennis Cockerell, Bentley d’Eddie Hall, la Ray Millbank Alfa Romeo, Les Miller dans une MG P-type et le fidèle Ford Miller V8 Special de Max Miller .

Beall et son ERA en ont fait un doublé du Trophée Fairfield en 1949, tandis que les Banana Boys ont ouvert la voie dans le sport automobile sud-africain avec deux nouvelles pistes de course Natal tandis que le reste du pays regardait. Le Coronation 100 d’avril 49 à Pietermaritzburg a attiré une foule encore plus nombreuse pour admirer le spectacle de 47 hommes et leurs magnifiques machines de course sur le circuit d’Alexander Park.

Cette course a tout attiré, d’une Bugatti 35C à une ERA et une Lagonda, des Bentleys et même une rapide Fiat spéciale le mélangeant à une horde d’Austins, de MG et autres, comme le Klip Bugatti-Ford Special de Pierre Kelfkens est arrivé en tête .

Les Vaalies n’avaient cependant rien de tout cela et pour ne pas être en reste, une course a été organisée sur un nouveau parcours routier à l’aérodrome de Germiston fin 1948. Un coureur local, Frank Brodie, qui avait couru brièvement avant la guerre, a gagné à la roue d’un Brooklands Riley.

Il y avait plus de grandes nouvelles à Johannesburg sur l’ouverture du tout nouveau circuit Grand Central géré par le Sports Car Club en janvier 1950, lorsque George Cannell conduisit son redoutable ex-Nuvolari ’34 Maserati 6C-34 pour remporter le Rand Open Trophy comme Cisaprilia-Lancia Special du Capétonien Pat Brown a gagné sur handicap.

Plus tard cette année-là, les meilleurs pilotes de course et voitures d’Afrique du Sud ont traversé la frontière vers le Moçambique, où Les Miller a conduit son MG Special Jasper pour remporter la première course d’un festival de course à Lourenço Marques, tandis que l’ex-Brodie Brooklands Riley d’Ian Fraser-Jones a pris le deuxième chaleur.

Miller avait reniflé pour construire une spéciale et est tombé sur un châssis TC chez son concessionnaire MG local de Durban et l’a pris. Il a fallu un an pour mettre en place sa création, mais ce fut bientôt sous forme gagnante.

Désireuse de revenir sur la carte des courses, la fraternité des courses du Cap a mis en place une piste sur les routes tracées pour le nouveau parc industriel de Gunners Circle. Une réunion inaugurale en 1951 a montré que le Cercle était un mélange difficile de lignes droites à grande vitesse rugueuses et cahoteuses et de sections lentes et difficiles alors qu’une armée d’Austins, de MG et de Rileys combattait le LRX Mercury du Roux et les Hudson Specials de Frewen.

La saison 1952 a commencé en trombe alors que le Gunners Circle False Bay 100 de janvier a attiré une entrée impressionnante qui a tout emballé, de la puissante Maserati 6C-34 de George Cannell à Tex Kingon en 32 Indigo 500 Studebaker, du Plessis, 32 cylindres en ligne de 5 litres. Talbot-Graham, la dernière MG Special Spider de Les Miller et même l’apparence de chant de cygne de Dougie van Riet dans son minuscule Brooklands Austin Seven.

Le 100 s’est avéré dramatique alors que Hilton Gray a eu une chance de s’échapper quand il a roulé son Mike Appel Fiat Special à Tombstone Corner après une bataille titanesque avec le MG Special de Frank Brodie, tandis que Stanley Reed est sorti victorieux à bord de son Reed Citroen Special éponyme. Quelques semaines plus tard, Les Miller a emmené sa nouvelle Spider-MG à sa première victoire au East London Winter Handicap.

La nouvelle MG Special de Brodie était une autre d’une nouvelle race de voitures de course spéciales sud-africaines uniques – après avoir trouvé sa Riley trop encombrante, il a acheté et dépouillé une MG TC de deux ans, allégé le châssis, monté des freins modernes et une magnéto Scintilla; un embrayage et des soupapes Studebaker et s’est retrouvé avec un vainqueur de course léger et maniable.

Pendant ce temps, les Sud-Africains cherchaient à courir à l’étranger et, en 1952, Gordon Henderson était l’un des hommes partis au Royaume-Uni. Il a testé mais a raté la course de Maserati 8CM de Tony Gaze, ancien vainqueur du Grand Prix SA de 34, lors d’un voyage qui a formé des associations qui influenceront plus tard la course automobile à South Arica.

Les courses locales ont fait un pas en avant significatif lorsqu’un calendrier officiel a été annoncé pour la saison 1953, avec des points à attribuer à chaque course pour couronner le premier champion sud-africain des pilotes à la fin de l’année. Dougie Duff a bien démarré sa campagne en remportant le Coronation 100 au Alexandra Park de Pietermaritzburg dans son Riley TT devant le nouveau Cooper-JAP d’Arthur Mackenzie.

Bien qu’il s’agisse d’un coureur de catégorie junior, ce Cooper à moteur spécialement conçu a haussé les sourcils en le mélangeant avec les Specials locaux. Sa vitesse et son allure avaient froncé les sourcils sur le front des conducteurs réguliers et l’huile de minuit brûlait alors qu’ils tentaient de résister à ce nouveau phénomène…

Pendant ce temps, au Cap, Edgar Hoal a emmené son Riley TT à False Bay 75 honneurs au Gunner’s Circle, avant que Les Miller ne dirige Spider en 1953 dans les East London Winter Handicap honors sur le difficile circuit de l’Esplanade en juillet. Noel Pratt a terminé deuxième dans une autre MG Special de Dougie Duff et Riley Specials de Bill Jennings et Tony Fergusson, qui a établi le meilleur tour dans une nouvelle Formule Junior Cooper-Norton agile.

Non pas qu’il n’y ait plus de vie dans les Spéciaux – Jennings avait acquis un moteur Riley d’Edgar Hoal et construit un châssis à structure spatiale pour s’adapter au moteur avec une variété de composants légers Austin et Fiat. Il a enveloppé le tout de carrosserie en aluminium nu et la petite voiture ingénieuse commençait à se révéler un facteur important.

Frank Brodie a conduit son MG Special pour remporter le premier handicap des colons de Queenshaven en 1820 à Halfway House – mieux connu sous le nom de Midrand ces jours-ci. Harry Pierce était le deuxième Jasper-MG de Miller devant Cooper-Norton de Fergusson, les Riley Special et Ray Lock de Jennings en constante amélioration et les MG Specials de Harry Sutcliffe.

Dougie Duff a cependant fait assez pour être couronné le premier champion sud-africain de pilote pour 1953 et a mérité une étoile d’or frappée pour son effort.

La saison 1954 a commencé rapidement dans un bon style sud-africain à la vieille école le jour du Nouvel An au Cap, où Edgar Hoal et Bill Jennings en ont fait un Riley Special 1-2 dans le False Bay 100 de Gunners Circle, avec Tony Fergusson troisième dans son Cooper-Norton. . Deux semaines plus tard, Moriat-Ford Morris de Richard Jenkin a remporté le trophée Pat Fairfield lors du Snell Parade à Durban.

Lors de la prochaine course, Peter Woolridge a emmené son Austin Special à Pietermaritzburg Coronation 100 à Alexandra Park contre la machine similaire de Dennis Cockerell et le Jasper MG Special de Harry Pierce. Une douzaine de Austin Old Specials de la vieille école ont commencé cette course avec quelques nouveaux Formula Juniors, dont un pour un jeune débutant prometteur du nom de Syd van der Vyver.

La prochaine course était le Grand Prix de Salisbury dans le nord de la Rhodésie au Belvédère en juin, où Stanley Reed a conduit sa Citroën spéciale pour gagner, tandis que dans le sud, le Spider-MG des Miller a remporté les trophées du Settlers Trophy lors du Snell Parade de Durban.

Reed était de retour à sa manière de gagner dans la Citroën Special du Winter Trophy d’East London sur la piste de l’Esplanade, mais cela n’a pas suffi à empêcher Bill Jennings de réclamer une étoile d’or puisqu’il a été couronné Champion du Sud-Africain de 1954.

Au milieu des années 50, l’échelon supérieur de la course automobile du Championnat d’Afrique du Sud était encore composé principalement de promotions d’avant-guerre, y compris les nouvelles machines basées sur le Riley de Bill Champion Jennings et Dougie Duff et le grand TT Sprite d’Edgar Hoal, le dernier Fatman de Les Miller et Spéciaux Miller Spider MG de Harry Peirce.

Ils ont couru contre une bande de promotions maison intrigantes, y compris Studebaker de Chris Andrews, Consul de Humphries, Moriat de Des Jenkin et Cheetah-Norton de Gordon Henderson se mêlant au Austin-Healey 100M de Gordon MacPherson et quelques nouveaux coureurs de Formule Junior, notamment Mark 9 de Tony Fergusson Cooper-Norton.

1955 a commencé avec le champion sud-africain en titre Bill Jennings qui a donné le coup d’envoi à sa défense du titre alors qu’il conduisait son Riley Special pour remporter le False Bay 100 au Gunner’s Circle, comme toujours le jour du Nouvel An.

Le Cap était clairement en train de revendiquer son statut de nouvelle capitale de la course automobile locale, car le First van Riebeeck Trophy a finalement attiré une entrée internationale fulgurante pour courir sur une nouvelle piste sur l’aérodrome d’Eesterivier, à peine deux mois plus tard.

La liste des engagés incluait sensationnellement Peter Whitehead et les Ferrari 500 de Formule 1 de Tony Gaze, mais le coureur local Chris Andrews a livré un autre acte de meurtre géant sud-africain classique pour remporter la course à handicap à bord de son Studebaker Special.

Regard a dûment pris sa revanche, volant la vedette alors qu’il menait sa Ferrari vers la victoire dans le Queenshaven Races 1820 Settlers Trophy sur le nouveau circuit de Palmietfontein près d’Alberton, tandis que dans le nord, le CWM Kirkpatrick a remporté le trophée Marlborough de Sailsbury dans son MG Special.

Tout le travail acharné de Frank Brodie pour améliorer sa MG Special a rapidement porté ses fruits avec une belle victoire au couronnement 100 à Pietermaritzburg, avant de remporter une étoile d’or alors qu’il décrochait le titre de pilote SA de 1955 avec une autre victoire dans le Grand Central Centenary Trophy de novembre.

Miller s’est ensuite retiré de la course en tant que champion, tandis que Les Miller a remporté une Silver Star unique pour célébrer ses trois années consécutives en tant que finaliste dans le South African Drivers Chqampionship.

Bill Jennings a de nouveau entamé sa saison 1956 avec style avec une deuxième victoire au Gunner’s Circle False Bay 100 en deux ans face à de nouvelles machines intéressantes dans le championnat.

Comme Frank Brodie, Bill avait discrètement ébranlé sa charmante petite Jennings Riley Special de 545 kg pour développer le double de la puissance avec laquelle il avait commencé et son dernier échappement de branche personnalisé avait également trouvé un coin pratique de grognement supplémentaire.

L’agile spécial 4 cylindres de 1500 cm3 fabriqué à la maison a choqué Jimmy de Villiers lorsqu’il a dépassé le puissant Cooper-Bristol de Formule 1 à six cylindres en ligne à l’extérieur d’un virage à 160 km / h pour prendre la tête. Tony Fergusson a terminé troisième de sa Cooper-Norton devant le premier leader Gordon Lindsay dans une autre F1 Cooper Bristol.

Les Britanniques Mike Young et Connaughts de Bill Holt ont ensuite rejoint la grille pour la première d’une série de courses internationales à commencer par le Grand Prix du Cap au Gunners Circle, où Gordon Phillips a accueilli les visiteurs dans un style typiquement sud-africain avec une victoire géante dans sa MG Spécial.

Peter Whitehead les a rejoints pour remporter le Grand Prix Rand rajeuni à Palmietfontein à bord de la Ferrari 500 de Tony Gaze, avant que les trois concurrents étrangers ne participent au Pietermaritzburg Coronation 100 en avril à Roy Hesketh.

Le cirque s’est ensuite rendu à Sailsbury, où Whitehead a remporté à la fois le Kafue Handicap et le Limpopo Trophy à Marlborough de Sam Tingle’s R Type MG et de Tony Fergusson Cooper Cooper-Norton. Toujours à Salisbury un mois plus tard, John McPhee a emmené son ERA à la victoire du Machonaland 100 sur le circuit de Belvedere.

Bill Jennings a ensuite conduit son Riley Special pour gagner le East London Winter Trophy sur le circuit de l’Esplanade de Fergusson, Les Miller à Fatman et Harry Peirce’s Spider et Don Philp’s MG Special dans une course qui a malheureusement coûté la vie à Allan Shiers lorsqu’il a écrasé l’ex -Brodie MG spécial.

La victoire de Jennings à la frontière lui a valu une autre étoile d’or alors qu’il terminait son deuxième championnat sud-africain des pilotes en marquant 44 points sur les 24 de Fergusson et 23 de Gordon Phillips.

Plusieurs Sud-Africains ont également couru à l’étranger avec un certain succès en 1956. Fred Campbell a remporté la finale junior du BRSCC Commander Yorke Trophy Formula à Silverstone dans un Pretty Norton en septembre, tandis que Tony Fergusson, 34 ans, a terminé 3e devant Jim Russell et Stuart Lewis Eva en Grande-Bretagne. Grand Prix Formula Junior course parmi quelques autres classements utiles à travers cette saison de coupure et de poussée.

Le changement se profilait cependant sur les nouvelles des voitures de course de Formule 1 légères à moteur central à l’arrière, destinées à courir en Europe, dont les machines finiraient bientôt par se propulser vers des pistes de course maintenant prospères sur la pointe sud de l’Afrique. Revenez la semaine prochaine pour lire comment tout cela s’est développé…

.