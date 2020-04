F1 envisage six courses en sept semaines pour organiser une saison de 19 manches · .

Selon le directeur du sport automobile, Ross Brawn, la Formule 1 pourrait accueillir 19 des 22 courses initialement prévues cette année si le championnat pouvait commencer en juillet.

Organiser des événements à huis clos, réduire le temps de piste à certains grands prix de trois à deux jours et retarder la finale de la saison jusqu’à l’année prochaine sont tous envisagés pour sauver le plus possible la saison 2020.

Au moins huit courses doivent être organisées pour que la saison soit officiellement considérée comme un championnat du monde. Mais Brawn pense que la F1 peut en contenir beaucoup plus.

“Nous pourrions réaliser huit courses en commençant en octobre”, a-t-il déclaré. «Donc, si vous vouliez un point mort, ce serait octobre.

La F1 devra-t-elle bannir les fans des courses pour démarrer sa saison 2020?“Mais [that’s assuming we finish this year], il y a toujours une possibilité que nous pourrions rencontrer l’année prochaine. Et cela est en cours d’exploration. Pouvons-nous nous égarer en janvier pour terminer la saison? Il y a aussi des complications que vous pouvez imaginer avec ça.

«Si nous avons pu commencer début juillet, nous pouvons faire une saison de 19 courses. C’est difficile: trois courses, un week-end, trois courses, ce week-end. Mais nous avons examiné toute la logistique et nous pensons que nous pouvons organiser une saison de course de 18 à 19 ans si nous pouvons commencer en juillet. Le choix est donc quelque chose entre ces deux chiffres. »

Organiser des courses sans fans permettrait aux courses d’être organisées à court terme sur certaines pistes, a déclaré Brawn, bien qu’il ait admis que les événements sur des circuits temporaires ne pouvaient pas nécessairement être flexibles avec leurs dates.

«Singapour est difficile à déplacer car c’est un circuit de rue. La logistique impliquée dans la mise en place de tout cela, le passage à un week-end différent est très difficile.

“Tandis que [permanent] les pistes sont plus faciles. Là où une piste de course existe [races could be held] probablement dans un mois ou même moins.

La date de la course à Singapour est peu susceptible de changer “Surtout s’il s’agit d’une course fermée, car avec une course fermée, vous ne parlez pas de la commercialisation et de la vente de billets, etc. Vous parlez de ce qui est nécessaire pour que tout le monde y soit, structuré et organisé. Cela dépend donc du type de course dont il s’agit. »

Brawn a identifié le grand prix de Chine, qui devait avoir lieu le 19 avril, comme un grand prix qui pourrait devoir être raccourci pour l’intégrer dans le calendrier. Certaines courses se tiendraient «à des moments légèrement bizarres, mais elles seraient toujours correctes du point de vue météorologique», a-t-il ajouté.

«Nous avons essayé de regarder la logistique. Nous pouvons organiser des courses de deux jours afin de répondre aux besoins logistiques. Par exemple, la Chine semble que ce sera probablement une course de deux jours si nous allons de l’avant, car pour y arriver et s’en éloigner, cela pourrait facilement être une course de deux jours. Il pourrait y avoir quelques courses de deux jours pour faire fonctionner la logistique.

«Mais nos gars, avec la consultation de la FIA, les équipes ont couvert toutes les permutations. En ce moment, nous examinons la logistique d’une course fermée. Comment pourrions-nous amener les gens là-bas? Comment les protégerions-nous? Comment pourrions-nous le rendre sûr? Qui laisserions-nous entrer dans le paddock? Chaque permutation est en cours de discussion. “

Comment le calendrier F1 2020 a changé

RoundEventDatesNotes1Grand Prix d’Australie 13-15 Annulé, ne sera pas reprogrammé2Grand Prix de Bahrein 20-22Annulé, cherchant une date de remplacement3 Grand Prix du VietnamApr 3-5Annulé, cherchant une date de remplacement4 Grand Prix chinoisApr 17-19Annulé, cherchant la date de remplacement5Grand Prix des Pays-Bas 1-3 maiAnnoncé, cherchant la date de remplacement6 Grand Prix d’Espagne -10Annulé, cherchant une date de remplacement7Grand Prix de Monaco21-21 maiAnnulé, ne sera pas reporté8Grand Prix d’AzerbaïdjanJuin 5-7Annulé, cherchant une date de remplacement9Grand Prix du Canada12-12 juinAnnulé, cherchant une date de remplacement10Grand Prix de France26-28 juin11Grand Prix d’AutricheJul 3-512Grand Prix de Grande-BretagneJul 17-1913 Prix31 juil.-août 214Grand prix belgeAoût 28-3015Grand prix italienSep 4-616Grand prix de SingapourSep 18-2017Grand prix russeSep 25-2718Grand prix japonaisOct 9-1119Grand prix des États-Unis23-232020Grand prix du MexiqueOct 30-nov 121 Grand Prix brésilienNov 13-1522ov Abu Dhabi 27-29

