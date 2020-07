F1 Lap Time Watch: Grand Prix d’Autriche 2020

L’échec de Sebastian Vettel à atteindre la Q3 lors des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche était le signe le plus évident de la difficulté de Ferrari ce week-end.

Mais ce n’est pas seulement l’équipe d’usine qui a des problèmes. Les trois voitures à moteur Ferrari sont plus lentes sur ce circuit qu’elles ne l’étaient il y a 12 mois, entre 0,6 et 1,1 seconde.

L’année dernière, Charles Leclerc a pris la pole position pour cette course avec un meilleur tour en 1’03.003. Cette année, il était la seule voiture à moteur Ferrari en Q3, et son meilleur temps de 1’03.923 était la meilleure partie d’une deuxième lente.

Les deux clients Ferrari ont également connu une mauvaise après-midi. Alfa Romeo a mis ses deux voitures en Q3 il y a 12 mois, cette année, ils étaient l’équipe la plus lente de tous, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi étant tous deux surqualifiés par George Russell’s Williams.

L’un des Haas-Ferraris est également sorti au T1. L’autre, emmené par Romain Grosjean, a grimpé au T2, n’est pas allé plus loin et a terminé six dixièmes de seconde sur six de son meilleur en 2019.

Les difficultés rencontrées par les trois équipes propulsées par Ferrari suggèrent que l’équipe a perdu du terrain par rapport à ses rivales dans le développement des unités motrices. Le turbo hybride V6 de Ferrari a été examiné de près par la FIA l’année dernière, ce qui a entraîné un règlement privé entre les deux, ce qui a conduit à l’introduction de nouvelles règles régissant la façon dont les équipes peuvent utiliser leurs unités motrices.

Avant le début du week-end de course, Ferrari a admis que sa SF1000 n’était pas aussi compétitive que la voiture de l’année dernière. Hier, les pilotes ont décrit diverses manques de maniabilité et d’adhérence sur leur nouvelle voiture, et on a beaucoup parlé de ses qualités de «draggy». Mais les résultats de la première séance de qualification de l’année suggèrent que l’unité motrice fait également partie de leur problème.

