F1 planifie des zones de quarantaine de coronavirus pour les week-ends de course · RaceFans

La Formule 1 a décrit une série de mesures qu’elle prendra le week-end de course en réponse à la propagation du Coronavirus.

“La F1 a elle-même mis en œuvre un certain nombre de mesures sur la base des conseils de Santé publique Angleterre, y compris la suspension de tous les déplacements non essentiels”, a annoncé lundi le championnat.

«Des équipes d’experts dédiées seront déployées dans les aéroports, les points de transit et les circuits pour protéger le personnel, axées sur le diagnostic, la gestion et l’extraction des cas suspects. Des points de quarantaine sur mesure sont installés par les promoteurs pour tout cas suspect. »

La série a déjà annulé le Grand Prix de Chine d’avril, qui devait être la quatrième manche du championnat, et cherche à le reprogrammer plus tard dans l’année. Les promoteurs du Grand Prix de Bahreïn ont annoncé hier que leur course ne serait pas ouverte aux spectateurs.

“En raison de la nature fluide du virus, F1 continuera à adopter une approche scientifique de la situation, en agissant sur les conseils quotidiens des autorités sanitaires officielles et sur les conseils ou les mesures que chaque promoteur hôte peut adopter”, a ajouté la série.

«Pour la F1, la FIA et toutes les équipes et tous les promoteurs, la sécurité de nos collaborateurs est à tout moment primordiale.»

