F1 “prévoit de commencer la saison en été” et d’organiser au moins 15 courses · .

Le président et chef de la direction de la Formule 1, Chase Carey, dit qu’il s’attend à ce que le championnat reprenne la course à l’été et un calendrier d’au moins 15 courses.

Les huit premières courses ont été reportées ou annulées dans ce qui était censé être un calendrier 2020 de 22 courses en F1. Carey admet qu’il existe «un potentiel important de reports supplémentaires dans les événements actuellement prévus».

Cependant, il a ajouté: «Nous et nos partenaires prévoyons pleinement que la saison commencera à un moment donné cet été, avec un calendrier révisé de 15 à 18 courses.

“Comme annoncé précédemment, nous utiliserons la pause estivale reportée à mars / avril, pour courir pendant la période de pause estivale normale et nous prévoyons que la date de fin de saison se prolongera au-delà de notre date de fin initiale du 27-29 novembre, avec la séquence réelle et les dates prévues pour les courses diffèrent considérablement de notre calendrier 2020 d’origine.

«Il n’est pas possible de fournir un calendrier plus précis maintenant en raison de la fluidité de la situation actuelle, mais nous nous attendons à mieux comprendre la situation dans chacun de nos pays d’accueil, ainsi que les problèmes liés aux voyages dans ces pays, en le mois à venir. “

Cet article sera mis à jour.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: