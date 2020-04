F1 Quiz: La plupart des courses avant la première victoire en F1

Date publiée: 1 avril 2020

Certains pilotes peuvent avoir un impact presque immédiat sur la scène de la Formule 1, certains doivent attendre encore un peu avant leur première victoire.

Nino Farina, Johnnie Parsons et Giancarlo Baghetti ont tous remporté la première victoire au début des années 1950, tandis que plus récemment, Jacques Villeneuve n’a eu que quatre tentatives pour remporter la première course de sa carrière lors du Grand Prix d’Europe de 1996 pour Williams.

Mais qu’en est-il des conducteurs qui ont dû attendre le plus longtemps? Eh bien, les 11 noms à venir sur cette liste devraient tous vous être familiers. Voyons, allons-nous …

Vous n’avez que 15 minutes pour essayer de les obtenir tous, alors réfléchissez vite! Les informations dont vous disposerez sont le nombre d’apparitions du pilote avant sa première victoire et l’année de cette première victoire.

Faites-nous également savoir sur Twitter @ Planet_F1 ou sur notre page Facebook comment vous vous y prenez.

Si vous ne voyez pas le quiz ci-dessous, rendez-vous sur notre page Sporcle.

Plus de quiz F1

Pouvez-vous nommer les 33 champions du monde de Formule 1?

Les 25 podiums des années 2010