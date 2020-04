F1 Quiz: Les 39 vainqueurs de F1 avec Ferrari

Date publiée: 2 avril 2020

109 pilotes peuvent dire qu’ils ont couru pour Ferrari en Formule 1, mais seulement 39 d’entre eux peuvent dire qu’ils ont gagné avec eux. C’est l’heure du quiz F1.

Vous avez 20 minutes pour nommer autant de vainqueurs de Formule 1 avec Ferrari, depuis la toute première course officielle de Formule 1 à Silverstone en mai 1950 et jusqu’à nos jours.

Ce ne sera pas facile et c’est sûr de tester même les fans de Ferrari et de Formule 1 les plus purs et durs, mais pourquoi ne pas essayer et voir comment vous pouvez faire?

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez simplement saisir les noms de famille. Aucun prénom requis cette fois.

Nous aimerions savoir à quel point vous vous débrouillez avec celui-ci, alors n’hésitez pas à nous le faire savoir via notre Twitter @ Planet_F1 ou notre page Facebook.

Vous pouvez également déposer un commentaire ci-dessous.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas voir le quiz, rendez-vous sur notre page Sporcle et faites-y le quiz.

Plus de quiz F1

Pouvez-vous nommer les 33 champions du monde de Formule 1?

Les 25 podiums des années 2010

Pilotes avec le plus d’apparitions avant leur première victoire en F1

]]>

]]>

]]>

]]>