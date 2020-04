F1 Quiz: Vainqueurs de course avec Lotus

Ce quiz F1 va tester vos connaissances sur l’un des grands noms perdus du sport: Lotus. Préparez-vous à faire un voyage dans le passé.

Nous vous donnons 10 minutes pour trouver les 13 pilotes qui ont remporté au moins une course de Championnat du Monde de Formule 1 au cours des 43 saisons où ils étaient actifs en tant que constructeur dans le sport.

Faites-nous savoir sur Twitter @ Planet_F1 ou sur notre page Facebook comment vous allez. N’hésitez pas non plus à vous vanter de la façon dont vous les avez tous obtenus en cinq minutes. Nous sommes là pour vous.

Si vous ne pouvez pas voir le quiz ci-dessous ou si vous ne pouvez pas le jouer correctement, rendez-vous sur notre page Sporcle.

Bonne chance!

