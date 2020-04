F1 TV rendu gratuit pendant 30 jours

Date publiée: 10 avril 2020

La Formule 1 a annoncé que F1 Tv, le service de streaming à la demande officiel du sport, sera gratuit pour tous pendant les 30 prochains jours.

Le service, qui coûte généralement 19,99 £ par an ou 2,29 £ par mois, propose une grande archive de plus de 600 anciennes courses, des temps forts, des revues de saison et divers documentaires exclusifs à la plate-forme.

Préparez-vous à binge… 🍿

F1 TV Access est GRATUIT pendant 30 jours. Regardez 1 400 heures de contenu F1 à la demande sans restriction – y compris des courses complètes, des temps forts, des revues de saison et des documentaires F1 exclusifs!

Disponible ici >> https://t.co/Xj2u7C5LW3

– Formule 1 (@ F1) 9 avril 2020

Il fournit également une couverture étendue de la course en direct, des messages radio des équipes aux cartes des pilotes en direct. Cependant, comme l’offre n’est valable que pour 30 jours, aucune de ces fonctionnalités n’entrera en jeu pendant la période gratuite.

Pour profiter de l’offre, cliquez sur ici et entrez votre adresse e-mail. Le contenu peut ne pas contenir autant d’or Gunther Steiner que Drive to Survive saison 2, mais on dirait que ça vaut quand même le coup…

