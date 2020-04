F1TV devient gratuit pour les 30 prochains jours

La Formule 1 a annoncé que son service haut de gamme F1TV serait gratuit pendant les 30 prochains jours, ouvrant des centaines d’heures de contenu F1 des courses complètes aux documentaires exclusifs.

Le passage de la F1 intervient alors que le groupe fouille dans les archives à la recherche de courses classiques à diffuser sur ses plateformes de médias sociaux et son site Web pour se réconcilier avec les fans qui manquent de courir avec le report de la saison 2020.

Jusqu’à présent, la pause induite par le coronavirus a amené les fans du Grand Prix du Brésil 2016, du Grand Prix de Bahreïn 2014, du Grand Prix d’Europe 1997, du Grand Prix de Monaco 1996 et le samedi 11 à 14h00 UTC, le Grand Prix d’Italie 2019 sera rejoué sur F1.com et la page YouTube officielle F1.

L’offre peut être utilisée ici et vous donnera 30 jours d’accès à F1TV gratuitement. Contenant plus de 650 courses des quatre dernières décennies, ainsi qu’un catalogue de documentaires F1 et d’exclusivités dans ses archives, ce n’est peut-être pas ce que nous attendions pour cette saison, mais c’est sûrement quelque chose qui peut aider les fans de sport automobile à travers le vide.

