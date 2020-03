Fan de F1 aléatoire: j’avais le cœur brisé alors je suis allé prendre une bière

Les fans dévastés de Formule 1 sont incrédules quant à l’annulation du Grand Prix d’Australie 24 heures après l’événement en raison de la pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde.

Les fans de Diehard sont descendus sur Melbourne pour l’événement de quatre jours, seulement pour que les organisateurs l’annulent vendredi, quelques heures seulement avant le début du FP1, avec la crise sanitaire mondiale qui s’aggrave toutes les heures.

Cela a forcé les fans de toute l’Australie et du monde entier à créer des plans alternatifs, beaucoup se dirigeant directement vers les pubs de Melbourne, y compris Hoang Tran, venu de Géorgie aux États-Unis, a déclaré que sa première fois en Australie avait été intéressante.

“J’ai planifié tout mon voyage ce week-end et aujourd’hui, j’ai découvert qu’il avait été annulé”, a-t-il déclaré à AAP. «J’avais le cœur brisé alors je suis allé prendre une bière avec ces gens anglais et australiens incroyables.»

James Manos, basé à Adélaïde, a déclaré qu’il était furieux contre les officiels de la F1 et du Grand Prix de ne pas avoir pris de décision sur la course plus tôt: «Le fait que tout le monde soit aligné ce matin était ridicule. Je ne pense pas que quiconque ait eu le cou de dire que c’était éteint plus tôt.

Le local de Melbourne, James Haworth, qui vient au Grand Prix depuis 25 ans, a déclaré qu’il n’était «pas en colère, plus contrarié» et a expliqué: «Vous vous teniez à la porte et les gars de l’AP disaient« détendez-vous, vous soyez tout de suite. Vous êtes censé être à 8h30, vous savez qu’ils ne s’ouvrent pas. “

Pendant ce temps, le concert prévu par Robbie Williams samedi au Lakeside Stadium à l’intérieur du circuit de F1 à Albert Park a également été annulé. Les détenteurs de billets seront remboursés.

