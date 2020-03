Fantasy Formula 1 2020: plus de 5000 GBP en prix!

Sans modification majeure de la réglementation pour 2020, elle promet d’être une saison de Formule 1 très excitante. Lewis Hamilton est bien sûr le grand favori de Mercedes, mais Red Bull peut devenir une menace sérieuse avec Max Verstappen. De plus, le GP des Pays-Bas reviendra également au calendrier après 35 ans. Suffisamment d’ingrédients pour que tous les fans de Formule 1 se passionnent.

Et cela devient encore plus excitant avec votre propre équipe Fantasy. Zweeler dirigera la Fantasy Formula 1 2020 avec £ 5 162,05 en prix et un premier prix de £ 860,34! Choisissez six pilotes et trois équipes dans le budget et asseyez-vous et regardez l’action se dérouler. Chez Zweeler, il n’y a pas de changements ou de prévisions par Grand Prix tout au long de la saison.

Cliquez ici pour vous inscrire et cliquez ici pour accéder directement à la Formule 1!

Les pilotes et les équipes de F1 peuvent marquer des points tout au long de la saison en terminant dans le top 20 d’une course. De plus, il faut prévoir qui remportera le titre mondial des pilotes et des constructeurs pour les points bonus. Au total, 21 courses sont au calendrier, la dernière se déroulant à Abu Dhabi le 1er décembre. Le joueur qui termine premier après le Grand Prix d’Abu Dhabi remporte la partie et au moins 860 GBP!

De plus, Zweeler a un match de qualification et de course pour chaque Grand Prix et vous pouvez vous qualifier pour le dernier match de la Course à Abu Dhabi. Cela a un premier prix de £ 2 160,93! Cela promet donc d’être une excellente année de Formule 1.

