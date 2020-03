Felipe Massa: Ferrari avec Fernando Alonso plus dur que Charles Leclerc / Sebastian Vettel

Date publiée: 19 mars 2020

Felipe Massa pense qu’il a eu plus de mal à Ferrari avec Fernando Alonso que Charles Leclerc avec Sebastian Vettel.



Le pilote monégasque s’est fermement placé sous les feux de la rampe de Formule 1 l’année dernière lorsqu’il a rejoint l’équipe rouge et a eu raison du quadruple champion Vettel.

Leclerc a marqué deux victoires en Belgique et en Italie, contre celle de Vettel à Singapour, tout en enregistrant plus de pole positions et de points que son illustre coéquipier.

Vettel doit riposter en 2020 pour éviter la perspective de devenir numéro deux pour Leclerc, s’il prolonge son contrat chez Ferrari au-delà de cette année-là.

Massa n’était pas étranger à ce rôle car il a joué l’ailier de Fernando Alonso à l’époque ensemble en rouge de 2010-13, et le Brésilien pense qu’il a eu plus de mal que Leclerc maintenant avec Vettel.

“Je pense que c’était plus difficile pour moi avec Alonso que lui avec Vettel”, a déclaré Massa à la Gazzetta dello Sport.

«Fernando a été très bon pour vous mettre sous pression. Il ne vous a pas laissé seul, en fait, seul Hamilton a pu le garder derrière.

«Leclerc est un naturel. Il apprend de nouvelles pistes très rapidement et il a un grand instinct mais ce n’est pas seulement cela, il est intelligent et pense à la voiture et pense quoi faire avant de faire les choses. Cela l’aide à faire moins d’erreurs.

«L’an dernier, il s’est amélioré au cours de la saison par rapport à Verstappen qui a passé des années à faire des erreurs. Leclerc s’est amélioré beaucoup plus rapidement. »

Si Ferrari peut fournir une voiture pour concurrencer Mercedes, Massa prédit Leclerc pour remporter le titre.

“J’ai toujours pensé que Leclerc pouvait mettre Vettel sous pression comme Ricciardo l’a fait chez Red Bull”, a-t-il expliqué.

«La première fois que je l’ai rencontré, nous étions à Monte-Carlo avec un sponsor. C’était moi, Jules Bianchi et Charles, c’était un gentil gamin.

«J’ai suivi sa carrière, je l’ai vu en GP3 et j’ai immédiatement pensé qu’il atteindrait le sommet. Je le considère comme un grand talent. Il s’est montré rapide dans toutes les catégories, il a gagné partout et lorsqu’il a atteint la F1, il s’est immédiatement montré bon avec Sauber et il a continué avec Ferrari.

“S’il a une voiture assez bonne pour rivaliser avec Mercedes, il remportera le titre.”

