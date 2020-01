Felix Rosenqvist n’est pas tenté par un coup de Formule 1

Date publiée: 23 janvier 2020

Le coureur suédois, Felix Rosenqvist, a déclaré que la perspective très réelle de ne pas gagner en Formule 1 signifie qu’il n’est pas vraiment intéressé à rejoindre la série.

Rosenqvist, champion de Formule 3 en 2015 avec Prema, n’a pas poursuivi sa progression en Formule 2 et a emprunté une voie alternative via Indy Lights et la Formule E avant de faire partie de l’équipe Chip Ganassi Racing à IndyCar en 2019.

La Formule 1 étant essentiellement une série de sport automobile à deux niveaux, Rosenqvist n’est pas particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre quand il y a très peu de chances de succès.

Rosenqvist a déclaré qu’il aurait pu choisir la voie de la Formule 1, mais cela l’aurait probablement conduit à conduire pour une «mauvaise équipe».

“Je ne veux pas conduire quelque part où je ne peux pas gagner”, a déclaré Rosenqvist au journal Expressen.

«Si vous n’êtes pas dans la bonne équipe en Formule 1, vous ne pouvez pas gagner.

«Je peux dire que si je voulais vraiment, vraiment courir pour une mauvaise équipe en F1, je l’aurais fait, mais je n’ai jamais voulu le faire.

“J’aime que Indy soit un peu plus rude [than Formula 1].

“C’est un peu plus difficile avec différents types de circuits, celui qui remporte le championnat Indy est vraiment un pilote complet.”

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifierait qu’il refuserait un siège Ferrari, il a répondu: «Non, c’est la plus grande chose que vous puissiez faire. Ça bat tout. »

11 pilotes de Formule 1 sont venus de Suède au fil des ans, le dernier en date étant Marcus Ericsson, qui reste à ce jour un pilote d’essai pour Alfa Romeo.

