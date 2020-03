Fermeture anticipée de l’usine F1 approuvée par la FIA · .

Le Conseil mondial des sports motorisés de la FIA a approuvé un plan visant à faire avancer les vacances d’été de Formule 1 en raison du Coronavirus.

Comme révélé plus tôt aujourd’hui par ., le plan de déplacer la pause et de la prolonger de 14 jours à 21 avait déjà été approuvé par le F1 Strategy Group et la F1 Commission.

L’usine F1 de Ferrari, ainsi que le reste de ses installations de Maranello, ont été fermées depuis dimanche, le gouvernement italien ayant imposé des restrictions strictes en réponse à la propagation du virus dans le pays. L’Italie a le plus grand nombre de cas de coronavirus en Europe, avec 27 980 confirmés par l’Organisation mondiale de la santé hier, et 2 503 décès.

L’équipe italienne de AlphaTauri à Ravenne est restée ouverte aujourd’hui, mais avec un personnel réduit. Son département de production a été fermé en raison du manque de courses à venir, mais son département technique est toujours en activité, avec du personnel travaillant sur place et d’autres à domicile.

L’équipe a confirmé à . que son personnel était revenu d’Australie et n’avait présenté aucun symptôme de Coronavirus, mais qu’il serait isolé pendant 14 jours par mesure de précaution, une pratique que ses équipes rivales ont également adoptée.

Cet article sera mis à jour.

