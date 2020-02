Fernandes: Caterham en F1 était un exercice de branding

Mardi, Tony Fernandes d’AirAsia Group Bhd a nié que son équipe de course de Formule 1, aujourd’hui disparue, ait été liée à un scandale de corruption impliquant le seul fournisseur d’avions de la compagnie malaisienne, Airbus SE.

Fernandes, l’un des visages les plus connus de l’industrie aéronautique, a quitté lundi son poste de directeur général de la plus grande compagnie aérienne à budget asiatique pendant au moins deux mois, alors que les autorités enquêtaient sur les allégations selon lesquelles Airbus aurait payé un pot-de-vin de 50 millions de dollars grâce au parrainage de l’équipe Caterham F1 pour gagner des commandes d’AirAsia.

Le président d’AirAsia, Kamarudin Meranun, a également démissionné avec Fernandes, bien que les deux resteront des conseillers. Les co-fondateurs d’AirAsia, qui ont acheté Caterham en 2011, ont publié mardi une déclaration conjointe réaffirmant qu’ils n’avaient rien fait de mal.

Vendredi, les allégations du Serious Fraud Office britannique concernaient un accord de parrainage conclu en 2012 entre l’équipe de course disparue et EADS, la société mère d’Airbus.

“Nous nions catégoriquement toutes les allégations d’actes répréhensibles ou de faute de notre part en tant que dirigeants et administrateurs d’Air Asia”, ont insisté Fernandes et Meranun lorsque celles-ci ont fait surface.

“Caterham F1, la société qui aurait été mal parrainée par Airbus, était à l’époque des faits une équipe de course de Formule 1 qui avait fait le tour du monde pour promouvoir entre autres AirAsia, AirAsia X, GE et Airbus”, ont ajouté Fernandes et Kamarudin dans un communiqué. déclaration.

«Tout au long de la période pendant laquelle nous étions actionnaires de Caterham, la société n’a réalisé aucun profit et a finalement été cédée pour 1 livre sterling en 2014. Du début à la fin, il s’agissait d’un exercice de stratégie de marque et non d’une entreprise à but lucratif.»

AirAsia exploite une flotte entièrement composée d’Airbus de 274 avions. Il est le plus grand client au monde de l’avion monocouloir A321neo.

Les actions d’AirAsia ont chuté de 5% lors de l’ouverture de la bourse de Kuala Lumpur mardi. Celles de la filiale long-courrier AirAsia X Bhd ont perdu 8%.

La Malaisie, MIDF Research, a abaissé sa recommandation sur les actions d’AirAsia à «neutre» de «acheter» mardi, tandis qu’AmInvestment Bank a maintenu sa cote de «vente».

“Nous trouvons difficile de plaider en faveur d’un cas où le” statu quo “prévaudra en l’absence de l’implication directe de Fernandes et Kamarudin dans le processus de gestion et de prise de décision de la société”, a déclaré AmInvestment Bank dans une note client.

«Le duo est les membres fondateurs, les visionnaires et les stratèges clés du groupe. Cela n’aurait pas pu se produire à un moment pire, au milieu de l’épidémie de conoravirus de Wuhan qui a sévèrement affecté la demande de voyages en avion (qui est partiellement compensée par la chute des prix du pétrole brut, et donc du kérosène). »

