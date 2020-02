Fernandes et Caterham ciblés dans une enquête sur la corruption

Tony Fernandes, le propriétaire de l’ancienne équipe de Formule 1 Caterham s’est retrouvé dans l’eau chaude, avec une enquête sur une fraude au Royaume-Uni ouverte sur les paiements qu’il a prélevés de l’avionneur Airbus.

Propriétaire et PDG de la compagnie aérienne à bas prix AirAsia, Fernandes est accusé par le Serious Fraud Office du Royaume-Uni d’utiliser Caterham pour faciliter les pots-de-vin d’Airbus afin qu’il achète leurs avions.

Le scandale de corruption, pour lequel Airbus a déjà été condamné à une amende record de 3,6 milliards d’euros, aurait vu Fernandes payé 50 millions de dollars par l’entreprise pour sa fidélité, un paiement qui, selon la Malaisie, était strictement un accord de parrainage pour son équipe de F1.

Néanmoins, Fernandes et le président d’AirAsia, Kamarudin Meranun, ont tous deux accepté de se retirer de leurs postes et de jouer un rôle consultatif, jusqu’à ce que l’enquête soit résolue.

“Nous nions catégoriquement toutes les allégations d’actes répréhensibles ou de faute de notre part en tant que directeurs d’AirAsia”, a déclaré la paire dans un communiqué.

«Nous ne nuirions pas aux entreprises mêmes que nous avons passées toute notre vie à construire à leur statut mondial actuel.»

“Caterham F1, la société qui aurait été parrainée de manière inappropriée par Airbus, était à l’époque des faits une équipe de course de Formule 1 qui avait fait le tour du monde pour promouvoir entre autres AirAsia, AirAsia X, GE et Airbus,

«Tout au long de la période où nous étions actionnaires de Caterham, la société n’a réalisé aucun profit et a finalement été cédée pour [£1] en 2014.

«Du début à la fin, il s’agissait d’un exercice de valorisation de la marque et non d’une entreprise à but lucratif.»

.