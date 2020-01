Fernando Alonso: «J’ai l’idée de revenir en Formule 1»

Date publiée: 15 janvier 2020

Le double champion du monde Fernando Alonso a «l’idée de revenir en Formule 1» à partir de 2021, mais ne voit pas de place pour lui-même chez Ferrari.

Alonso s’est éloigné de la F1 à la fin de 2018 après un sort torride chez McLaren lors de leur partenariat avec Honda.

Depuis lors, il est à la recherche de la «triple couronne» du sport automobile et retournera à l’Indy 500 en mai, alors qu’il se lance actuellement dans l’éprouvant Dakar.

Et une fois ces deux défis terminés, l’Espagnol pourrait chercher un moyen de revenir en Formule 1.

“Je termine d’abord le Dakar, puis je fais l’Indianapolis 500, et l’été je devrai prendre une décision”, a-t-il déclaré au programme El Partidazo de Cope.

«J’ai l’idée de revenir en Formule 1,« Je me sens comme un pilote de Formule 1, c’est ce que j’aime le plus et c’est ce que je sais faire le mieux.

«Je ne sais pas si je reviendrai ou non, mais je penserai à ces deux ou trois prochaines années de ma carrière cet été. Je déciderai dans les prochains mois.

«C’est la première catégorie de course automobile, mais elle a aussi ses inconvénients.

«La Formule 1 exige un dévouement complet de votre vie.

“J’en ai déjà eu 18 ans et maintenant je dois évaluer si je veux en faire deux ou trois de plus”.

Les frustrations de conduire une McLaren non compétitive ont poussé Alonso à quitter la série, et il dit que s’il revient, il “doit regarder les équipes disponibles ou intéressées”.

Mais il est difficile de voir Alonso revenir en F1 s’il n’avait pas de voiture victorieuse à sa disposition.

Une telle voiture pourrait être proposée par Ferrari – Alonso a été lié à un retour dans l’équipe pour laquelle il a conduit entre 2010-14, mais il n’est pas sûr qu’il y aurait une ouverture pour lui malgré le contrat de Sebastian Vettel fin après 2020.

“Je ne leur ai pas parlé”, a-t-il révélé.

«Je pense que le voyage avec Ferrari a été agréable, mais je ne pense pas qu’il soit temps de parler d’un retour. Je crois aussi que leur pari sur l’avenir avec [Charles] Leclerc est assez clair.

«Pour 2021, nous devons voir qui sera compétitif, et peut-être que Ferrari ne sera pas parmi les favoris. Nous verrons.”

