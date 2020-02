Fernando Alonso: «La dernière chose que je suis est égoïste»

Date publiée: 3 février 2020

Fernando Alonso insiste sur le fait qu’il n’a pas été «égoïste» dans sa carrière, mais cela ne signifie pas qu’il est désolé d’avoir battu ses coéquipiers.

Bien qu’Alonso soit sans aucun doute un favori des fans, l’Espagnol n’a pas toujours laissé une impression positive sur ses coéquipiers – ou sur les médias.

Stoffel Vandoorne, qui était son coéquipier lors de sa dernière année chez McLaren, a récemment parlé de son temps au sein de l’équipe Woking.

Il dit qu’Alonso «a toujours obtenu ce qu’il voulait».

S’adressant à Voetbalmagazine, il a ajouté: «Il y avait toujours deux, trois personnes bien placées dans l’équipe qui s’assuraient que tout se passait comme Fernando le souhaitait.

«McLaren ne m’a jamais dit de ne pas finir devant lui, mais ils m’ont demandé en course de le laisser passer. Ils l’ont presque toujours fait. »

Ce n’est pas le seul rapport négatif sur le comportement du double champion du monde.

Alonso, cependant, insiste sur le fait qu’il n’a jamais été «égoïste», il a même partagé son prix avec ses mécaniciens car ils ont joué un rôle énorme dans son succès sur la bonne voie.

Dans une large interview, il a déclaré à F1 Racing: «J’ai entendu des gens dire que j’étais égoïste dans ma carrière.

«Chez Ferrari et dans d’autres équipes, je partageais toujours ma prime avec mes mécaniciens.

«Je pensais que si nous obtenions un podium ou une victoire en course, ce n’était pas seulement moi, mais le travail d’équipe.

«Donc, si je gagnais 30 000 $, je le partagerais avec mon équipe.

«Lorsque je rejoins un projet, je m’engage à 100% avec cette équipe et je consacre ma vie à cette équipe et à ces gars et ils l’apprécient.

“La dernière chose que je suis est égoïste.”

Il a ajouté: «Pourquoi ai-je réussi mieux que mes coéquipiers? Je ne peux pas m’excuser pour cela. “

