Fernando Alonso: le mode de vie de Lewis Hamilton n’est pas possible dans une voiture normale

Date publiée: 16 janvier 2020

Fernando Alonso estime que la force de la voiture Mercedes permet à Lewis Hamilton d’avoir le style de vie qu’il a en dehors de la Formule 1.

Hamilton, qui cherche à devenir sept fois champion du monde en 2020, est très à l’honneur du public, mais Alonso pense que son ancien coéquipier n’aurait pas ce luxe s’il n’avait pas de voiture capable de gagner le monde. Championnats.

L’opinion d’Alonso est venue lorsqu’on lui a demandé de comparer Hamilton à Michael Schumacher alors que le pilote des Silver Arrows essayait de faire correspondre le même nombre de titres que l’Allemand.

“Chacun a son propre caractère”, a déclaré Alonso à La Gazzetta dello Sport dans une interview se déroulant entre les étapes de sa première tentative au Dakar.

«Les deux ont dominé à cause de leurs voitures, ce qui leur a permis de faire ce qu’ils voulaient en dehors de la Formule 1.

«Michael avait plus de discipline et de préparation. Il était plus dans la dynamique d’équipe.

«Lewis a un caractère et un style de vie différents qui ne conviendraient pas s’il avait une voiture normale. Ses patrons ne seraient pas contents. »

Alonso a également révélé qu’il avait des offres de retour sur la grille de Formule 1 en 2020, mais les a refusées car le moment n’était pas opportun pour lui.

“Il y a eu deux ou trois situations avec quelques discussions impliquant certaines équipes”, a ajouté Alonso.

“Nous avons eu des contacts, mais ce n’était pas le bon moment.”

Il semble cependant qu’Alonso aspire à un retour en Formule 1 en 2021 et qu’il manque certains éléments du sport.

“Ce qui me manque dans la Formule 1, c’est le travail de précision avec les ingénieurs et l’optimisation autour des courses”, a-t-il déclaré.

“Mais pas les voyages, les courses consécutives et une seule équipe qui domine.”

Alonso réfléchira sérieusement à un retour potentiel en Formule 1 après sa troisième tentative de remporter la Triple Couronne en remportant l’Indianapolis 500.

Il a ajouté: «Cette année, je ne veux rien planifier après Indianapolis, mais bien penser pour 2021.

“Je ne suis pas trop vieux pour revenir, mais je veux savoir si je veux revenir en Formule 1 pour encore quelques années.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.