Fernando Alonso minimise l’avantage DAS pour Mercedes

Date publiée: 27 février 2020

Fernando Alonso ne pense pas que le système DAS de Mercedes améliore considérablement les performances, mais il envoie un «message».

Les équipes rivales se sont retrouvées avec un œuf sur le visage, semble-t-il après que Mercedes a révélé leur système de direction à deux axes, ce qui signifie que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont tous deux la possibilité de pousser et de tirer leur volant pour contrôler si les pneus du W11 sont pincés. ou sortir en naviguant à travers les lignes droites et les coins.

Le conseiller de Red Bull Helmut Marko a mis l’avantage DAS à Mercedes à “deux dixièmes”, mais Alonso ne pense pas que l’avantage de performance sera aussi grand que des appareils tels que “DRS”.

Ce qu’il pense, cependant, c’est «envoie un message» aux rivaux de Mercedes.

“Seulement, ils savent avec certitude ce que cela fait à la voiture et quels sont les avantages qu’ils en retirent”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Mais je suppose que ce n’est pas un très gros facteur. Ce n’est pas comme le DRS ou le conduit en F ou quelque chose qui vous donne une demi-seconde ou six dixièmes ou quatre dixièmes.

“Je pense que c’est juste une configuration de réglage fin [device]. C’est plus le potentiel et la démonstration qu’ils donnent à tout le monde qu’ils gardent en tête du jeu et qu’ils ne se détendent pas, même s’ils sont champions du monde.

“C’est probablement le plus gros message qu’ils envoient avec ce système DAS.”

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde, cherchera à utiliser cet appareil pour l’aider à égaler le record de sept titres de Michael Schumacher, et Alonso l’a soutenu pour faire exactement cela.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Hamilton serait à nouveau champion du monde en 2020, Alonso a déclaré: «Je pense que oui. En regardant le test, il semble que Mercedes soit encore assez compétitif et ils montrent à nouveau un énorme potentiel sur le plan du développement et des progrès d’une année à l’autre.

«La Formule 1 est impossible à prévoir car beaucoup de choses se produisent au cours de la saison mais comme point de départ, je pense que ce sont les favoris. Lorsque vous avez Lewis dans la voiture et Mercedes avec le potentiel qu’ils ont, ils doivent être les favoris n ° 1. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.