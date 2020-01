Fernando Alonso prêt à revenir, vise des victoires en 2021

Date publiée: 29 janvier 2020

Fernando Alonso se dit prêt à revenir en Formule 1 en 2021 et, s’il est au bon endroit, il «gagnera» les grands prix.

Le double champion du monde s’est éloigné du sport à la fin de la saison 2018.

S’essayant à différentes séries comme les courses d’endurance et les rallyes, où il était 13e au Dakar, le double champion du monde de F1 estime qu’il est temps de revenir en Formule 1.

“Je n’ai pas fini avec la F1”, a-t-il déclaré au magazine F1 Racing.

«2021 est une bonne opportunité et je me sens frais et prêt maintenant. C’est quelque chose que je vais essayer. “

Il a ajouté: «Je serai prêt à revenir en F1 plus fort et, si je suis au bon endroit, je gagnerai.

«J’ai tellement confiance en moi que je sais que je peux prendre n’importe quelle voiture et si tout se passe bien, je devrais gagner.»

Être au bon endroit, cependant, c’est ce dont il s’agit souvent en Formule 1.

Certains diront qu’Alonso a été l’architecte de sa propre disparition, car il a fait de mauvais choix en échangeant des équipes.

À l’heure actuelle, Mercedes est l’équipe à battre en Formule 1, l’homme de 38 ans admettant qu’il serait prêt à rejoindre l’équipe de Brackley.

“Ils dominent depuis de nombreuses années et ont une équipe solide en ce moment”, a-t-il déclaré. “Nous verrons comment ils vont.

«Le seul problème avec le nouveau [2021] règles est que certaines équipes pourraient les interpréter différemment que d’autres.

“Vous pouvez rejoindre une équipe qui gagne maintenant, mais s’ils font une erreur avec les règles, les gens vont-ils dire que j’ai encore pris une mauvaise décision?”

Si Alonso revient sur la grille la saison prochaine, il aura 39 ans lors du grand prix d’ouverture de la saison.

Cependant, il pense que l’âge n’est pas un problème dans la Formule 1 d’aujourd’hui.

“Je ne pense pas que l’âge soit un inconvénient”, a-t-il insisté.

«Maintenant, sans arrêts de carburant, ils ne sont pas si exigeants.

«Vous conduisez sept ou huit secondes plus lentement un dimanche qu’un samedi.

«De plus, avec les nouvelles roues de 18 pouces, la façon de conduire va changer et tout le monde devrait réapprendre à conduire.»

