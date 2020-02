Fernando Alonso s’associe à McLaren pour Indy500

Date publiée: 25 février 2020

Fernando Alonso et McLaren uniront à nouveau leurs forces alors que l’Espagnol tentera de terminer la Triple Couronne lors de l’emblématique Indianapolis 500.

Alonso se joint à ses coéquipiers Patricio O’Ward et Oliver Askew chez Arrow McLaren SP Chevrolet après avoir conclu un accord avec l’équipe pour courir dans une troisième voiture.

Sa première sortie sera dans le test ouvert de l’Indy 500 le 30 avril.

“Je suis un coureur et l’Indy 500 est la plus grande course du monde”, a déclaré Alonso lors de la confirmation.

«J’adore les incroyables fans qui le rendent si spécial pour nous tous les pilotes et qui me donnent envie de revenir.

«J’ai le plus grand respect pour cette course et tous ceux qui y participent et tout ce que je veux faire, c’est courir contre eux et faire de mon mieux, comme toujours.

«Il était important pour moi d’explorer mes options pour cette course, mais Arrow McLaren SP a toujours été au sommet. J’ai une relation spéciale avec McLaren; nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et cela crée un lien, une fidélité qui est forte.

«Mais plus que cela, je suis impressionné par la façon dont la nouvelle organisation et la nouvelle opération évoluent en un ensemble solide avec le partenariat Chevrolet. L’équipe a des gens expérimentés, bien qualifiés et d’excellentes ressources, et je suis convaincu que nous pouvons être compétitifs.

«Je suis concentré et excité de commencer nos préparatifs. Ce sera également formidable de travailler avec Oliver et Pato, deux jeunes talents fantastiques pour l’avenir qui grandissent tout le temps. »

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a déclaré: «Nous avons toujours dit que nous étions disposés à conduire Fernando dans une troisième voiture pour la 500, nous sommes donc ravis qu’il ait décidé de nous rejoindre.

Fernando est l’un des plus grands pilotes de ce sport et c’est fantastique de l’avoir dans l’équipe. C’est un bon moyen de disputer notre premier Indy 500 sous le nom de Arrow McLaren SP et de faire en sorte que Ruoff Mortgage soutienne Fenrando est un partenariat parfait. »

Le copropriétaire de l’équipe, Sam Schmidt, a ajouté: «L’ajout de Fernando à l’équipe apporte un niveau d’expérience et d’expertise qui profitera à nos deux jeunes pilotes talentueux à plein temps à Oliver et Pato. Nous avons des voitures rapides à Indy et croyons pleinement qu’il a le talent de courir à l’avant, pas seulement de participer.

«Cela, combiné à la puissance de Chevy et à l’expérience de l’équipe, fera de ce trio de pilotes l’un des plus forts du domaine.»

