Fernando Alonso subit un double crash lors du Rallye Dakar

Date publiée: 15 janvier 2020

Le Toyota Hilux de Fernando Alonso a été endommagé après avoir roulé deux fois dans un accident lors de l’étape 10 du Rallye Dakar.

Le double champion du monde de F1 a pris contact avec une dune à seulement deux kilomètres du test de 534 kilomètres, l’envoyant avec son copilote Marc Coma.

La voiture a atterri sur ses roues après avoir renversé deux fois, mais Autosport rapporte que la paire a retiré le pare-brise de la voiture et a continué sans attendre de l’aide, bien que la suspension aurait été touchée.

ÚLTIMA HORA. Fernando Alonso vuelca nada más salir en la particularité de la etapa Maratón de hoy # DakarRTVE15EN Imagen de Álvaro García. 2 ruedas pinchadas. Los pilotos están bien. Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7

– Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 janvier 2020

Alonso et Coma ont terminé 10es avant l’étape de mercredi, à trois heures et 17 minutes du leader du rallye Carlos Sainz – l’accident de la 10e étape lundi leur a coûté 68 minutes.

Même si Alonso a «dépassé toutes sortes d’objectifs personnels» après avoir terminé deuxième de la huitième étape du rallye.

“Je n’ai pas seulement atteint mais dépassé toutes sortes d’objectifs personnels que je pouvais avoir avant le Dakar”, a déclaré Alonso d’Autosport.

«Au Maroc, je me sentais à l’aise mais j’étais à 15 minutes des leaders des étapes de 250 kilomètres.

“Je ne savais pas si sur le Dakar je serais à une demi-heure du plus grand [cross-country] spécialistes, et être proche d’eux des jours comme celui-ci, même devant eux, n’était dans aucun de mes objectifs raisonnables. »

Alonso a déclaré que lui et Coma pouvaient «à peine croire» au résultat qu’ils avaient réussi à atteindre.

«Nous avons vu les temps sur le tronçon routier [after the timed special] pour arriver au bivouac, et la vérité est que nous nous pincions presque car nous pensions à peine que tout s’était si bien passé », a-t-il expliqué.

«La scène s’est bien déroulée. Nous avons eu une crevaison à 350 km, plus ou moins, mais je ne pense pas que cela ait fait beaucoup de différence.

«Pour nous dans l’équipe, pour Marc et moi dans la voiture, ce sont des moments de grande joie, d’émotion, car nous savons à quel point c’est difficile, ce que nous y avons vécu sur 470 kilomètres – les dunes que nous avons passées, les peurs – et puis quand vous franchissez la ligne d’arrivée et que vous êtes parmi les meilleurs, c’est une grande joie.

«Et pour nous souvenir d’où nous venons [a few months ago], nous ne savions même pas comment démarrer la voiture pratiquement. “

Sans surprise cependant, Alonso s’attend à un run-in difficile à Dakar avec beaucoup de rebondissements.

«J’ai eu l’expérience d’un test à Abu Dhabi il y a trois semaines et c’était une zone similaire de dunes [to what we’re expecting],” il a dit.

“C’était très difficile et c’était trois jours d’enfer – si ceux-ci sont similaires à ceux de la région, il se passera beaucoup de choses.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.