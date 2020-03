Fernando Alonso: une équipe de trois voitures annule les problèmes de 2019

Date publiée: 4 mars 2020

Rejoignant McLaren pour une troisième tentative en Indy 500, Fernando Alonso est confiant d’avoir une équipe de trois voitures annulera tous les problèmes de l’année dernière.

L’année dernière, Alonso n’a pas réussi à se qualifier pour l’Indianapolis 500 lors de son engagement avec Carlin, soutenu par McLaren.

La préparation de l’Espagnol à la qualification était un exemple de ce qui pouvait mal tourner, d’un mauvais travail de peinture à un crash d’entraînement qui lui a coûté une journée complète sur la bonne voie.

Au final, il n’avait tout simplement pas la vitesse du jour pour se qualifier.

Cette année, Alonso est de nouveau avec McLaren pour l’Indianapolis 500, mais cette fois, c’est une équipe de trois voitures.

McLaren est entré dans un programme complet IndyCar pour 2020 avec Patricio O’Ward et Oliver Askew en tant que pilotes à temps plein de l’équipe tandis qu’Alonso est dans une troisième voiture juste pour l’Indy.

“Je pense que le fait d’avoir une seule voiture a été une grosse pénalité pour nous l’an dernier”, a-t-il expliqué à Autosport.

«Nous avons eu quelques problèmes. Nous n’avions pas la capacité réelle que nous voulions dans les deux premiers tests, et évidemment nous n’avions pas beaucoup d’informations.

«Cette année avec trois voitures, même si vous avez une mauvaise journée, vous apprenez encore beaucoup de choses des deux autres voitures.

“Je pense donc que ce sera un bon avantage, et l’équipe n’est pas nouvelle, [Arrow Schmidt Peterson] a couru pendant de très nombreuses années dans IndyCar, et le fond et toutes les connaissances que je pense seront très bénéfiques avec les choses que McLaren peut ajouter à ce projet.

«C’était un projet qui existait déjà. C’est donc la deuxième chose. “

Quant à sa décision de rejoindre McLaren pour l’Indianapolis 500, Alonso affirme que la «fidélité» à la marque McLaren a joué un grand rôle dans sa décision.

Le double champion du monde de F1 était en pourparlers avec Andretti Autosport, mais ceux-ci auraient échoué lorsque Honda aurait résolu le problème.

Alonso a déclaré: «La décision finale n’a pas été facile car je pense qu’entre Andretti et McLaren, peut-être que les gens pensent qu’Andretti peut être plus compétitif, peut-être que d’autres personnes penseront que ce pourrait être McLaren.

«C’est quelque chose qu’il est difficile de savoir à l’avance avant la course.

“Mais vous savez, je pense et je fais un peu plus confiance à ce projet, et j’ai aussi ce sentiment de loyauté envers McLaren et envers nos fans qui, l’année dernière, avaient de grands espoirs – comme nous l’avons fait – et nous ne l’avons pas fait” apparaître sur la course le grand week-end.

«Je pense que nous avons ce genre de… pas d’obligation, mais ce genre de sentiment que nous devons donner quelque chose en retour, et cette année nous allons y aller.

«La loyauté que j’ai pour McLaren, lorsque vous devez prendre une décision comme celle-ci que j’ai prise, est la même que la fidélité que j’ai envers Toyota au cours des deux dernières années.

«McLaren m’a tellement donné au cours des cinq dernières années, que je pense que d’atterrir à McLaren et de la partager, beaucoup de choses se passent de mon côté.»

Alonso doit remporter l’Indianapolis 500 pour devenir le deuxième pilote de l’histoire à remporter la Triple Crown, qui comprend le GP de Monaco de F1 et les 24 Heures du Mans.

