Ferrari a jugé Sebastian Vettel trop immature en 2008

Date publiée: 5 avril 2020

Ferrari a envisagé de voler Sebastian Vettel à Red Bull en 2008, mais a décidé qu’il était trop immature, a révélé Luca Cordero di Montezemolo.

À l’époque, l’Allemand, à Toro Rosso, venait de devenir le plus jeune vainqueur de la course dans le sport grâce à une victoire à Monza et semblait prêt à être promu Red Bull.

Ferrari pendant ce temps, avec Felipe Massa et Kimi Raikkonen dans leurs livres, a remporté le Championnat des constructeurs devant McLaren, ce dernier manquant le titre lors de la dernière course.

Di Montezemolo était président à l’époque et, dans une interview avec Sky Italia, a révélé que l’équipe, poussée par Michael Schumacher, avait envisagé de signer Vettel avant de choisir d’attendre Fernando Alonso.

“Vettel était un pilote que Schumacher aurait aimé à tout prix pour Ferrari déjà après l’expérience de Toro Rosso et avant de passer à Red Bull”, a-t-il déclaré.

“Mais nous l’avons toujours trouvé immature et nous avons préféré Fernando Alonso avec nous. Au-delà de certains aspects du caractère, il a fait de grandes choses et a perdu deux championnats du monde dans la course finale. »

L’homme d’affaires italien était chez Ferrari lorsque Schumacher et Rubens Barrichello ont conduit pour l’équipe, et il pense que Binotto doit gérer les pilotes actuels comme il l’a fait à l’époque pour éviter les problèmes.

«Leclerc? Il a beaucoup de pression et nous espérons que cela ne lui arrivera pas à la tête », a ajouté Di Montezemolo.

«Peut vivre avec lui et Vettel? ce sera une douce secousse pour (Mattia) Binotto. Il faut leur expliquer qu’ils conduisent pour Ferrari, pas eux-mêmes, comme je l’ai fait avec Barrichello. »

