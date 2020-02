Ferrari a trouvé des «solutions intelligentes» pour le SF1000

Date publiée: 11 février 2020

Sebastian Vettel est convaincu que son nouveau SF1000 incorpore des «solutions intelligentes» aux problèmes de l’année dernière, mais concède que Ferrari ne le saura pas avant qu’il ne soit sur la piste.

La saison dernière, Vettel a enregistré l’une de ses pires saisons depuis qu’il a rejoint Ferrari alors qu’il n’a réussi qu’une seule victoire en Grand Prix en se classant cinquième du championnat.

Ce fut une saison au cours de laquelle Ferrari n’a pas mené le combat contre Mercedes, la philosophie de conception de la SF90 étant restée à court.

Cette année, la réglementation restant stagnante, l’écurie italienne a retravaillé le SF90 pour créer un SF1000 plus élégant et plus serré.

“Tout est beaucoup plus serré”, a déclaré Vettel lors du lancement de mardi soir. «Nous avons trouvé des solutions intelligentes.

“J’ai hâte de conduire, car c’est plus excitant que de le regarder. Une semaine de plus à attendre, c’est fantastique. “

Mais alors qu’un rapide coup d’œil à la nouvelle Ferrari ne révèle pas beaucoup de différences par rapport à la voiture de l’année dernière, le directeur de l’équipe Mattia Binotto n’a pas tardé à mettre en évidence les changements.

Qualifiant le SF1000 de cette année de «très extrême», l’italien affirme que Ferrari a modifié l’emballage, la boîte de vitesses et la suspension tout en se concentrant sur le maintien du poids.

“Certes, la réglementation reste stable, il est donc difficile de transformer complètement la voiture”, a déclaré Binotto.

«Le point de départ est la voiture de l’année dernière, la SF90, mais nous sommes certainement aussi extrêmes que possible sur tous les concepts.

«Nous essayons d’atteindre des performances aérodynamiques maximales et de maximiser le niveau d’appui, de sorte que l’ensemble de la voiture, la monocoque, la disposition de l’unité de puissance, la boîte de vitesses, a été vraiment emballé pour avoir une forme de corps mince et plus étroite. Je pense que c’est assez visible.

«Nous travaillons sur tous les composants. La suspension a été conçue pour avoir une plus grande flexibilité sur la piste de course, afin que nous puissions adapter la configuration à ce qui convient aux pilotes et au circuit.

«Nous avons mis beaucoup d’efforts pour réduire le poids. Nous avons beaucoup travaillé sur l’unité de puissance, non seulement pour l’emballage, mais nous travaillons sur chaque composant pour faire face également à l’évolution des réglementations techniques.

«Cela peut ressembler beaucoup à l’an dernier, mais croyez-moi, c’est complètement différent de l’an dernier. Beaucoup de concepts sont très extrêmes sur la voiture. »

