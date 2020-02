Ferrari accélère son rythme lors d’une séance perturbante le matin

Date publiée: 27 février 2020

Sebastian Vettel a établi le nouveau meilleur temps de Ferrari de l’hiver lors d’une séance matinale difficile en raison des conditions météorologiques à Barcelone.

Vettel a affiché un 1: 16,841 sur le pneu C5 le plus doux pour dépasser la feuille de temps du matin à l’avant-dernier jour des tests de F1, ce qui est bien plus d’une seconde plus rapide que le meilleur temps d’essai précédent de Ferrari.

Pour replacer le temps au tour dans un nouveau contexte, il s’agit du troisième tour le plus rapide de la pré-saison, mais toujours avec 1,1 seconde de retard sur le temps le plus rapide établi par Valtteri Bottas sur le même pneu lors du premier test – un 1: 15.732.

Vettel a également été l’un des trois pilotes à provoquer le signal rouge de la session.

Le virage 5 en particulier s’est avéré être un virage très difficile à négocier alors que le vent arrière envoyait Vettel dans une vrille et qu’il jetait beaucoup de gravier sur la piste alors qu’il récupérait la situation.

Max Verstappen, cependant, qui siège en P5 à la pause déjeuner, n’a pas eu la même chance car il s’est échoué dans le même bac à gravier, consacrant un temps précieux au calendrier de Red Bull.

Valtteri Bottas, en P6 avant de céder la W11 à Lewis Hamilton jeudi après-midi, a également marqué un arrêt au virage 5 mais a pu continuer.

Rejoignant Vettel et Verstappen sur la liste des drapeaux rouges, Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo, P9, a détruit l’aile arrière de sa C39 en plaçant un pneu sur un trottoir mouillé au virage 4. Cela a instantanément envoyé sa voiture sur le côté et hors de la barrière.

Les dégâts n’étaient cependant pas trop importants, car il a pu retourner sur la piste pour faire encore plus de tours à son actif avant la pause déjeuner.

Le départ de Giovinazzi faisait partie d’une seconde moitié frénétique de la séance du matin. Les deux premières heures ont vu seulement six pilotes effectuer des tours chronométrés en raison de la pluie pendant la nuit et cela a laissé les équipes réticentes au départ à envoyer leurs voitures.

Esteban Ocon de Renault a été l’un des plus courageux, réussissant à éviter tout dommage grave malgré le glissement et le glissement sur la piste.

Slip ‘n’ Slide 🤪 @ OconEsteban négocie le @Circuitcat_eng après quelques pluies nocturnes ☔️ # F1 # F1Testing pic.twitter.com/aGh8mGmMpu

– Formule 1 (@ F1) 27 février 2020

Ailleurs, Lance Stroll a également amélioré le meilleur temps de Racing Point avec un temps de 1: 17.118 tandis que Nicholas Latifi était dans les hauteurs élevées de P3 pour Williams.

Jeudi après-midi, trois échanges de pilotes auront lieu. Hamilton remplace Bottas chez Mercedes, Daniel Ricciardo remplace Ocon chez Renault et Alex Albon de Red Bull prend le relais de Verstappen.

Feuille de temps du matin du jour 2:

1 Sebastian Vettel Ferrari 1: 16.841 48 C5

2 Lance Stroll Racing Point +0.277 30 C3

3 Nicholas Latifi Williams +0.472 43 C5

4 Lando Norris McLaren +0.732 43 C3

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.897 28 C2

6 Valtteri Bottas Mercedes +1.144 47 C3

7 Esteban Ocon Renault +1.172 34 C4

8 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1,384 31 C3

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +2.829 16 C3

10 Pierre Gasly AlphaTauri +5.725 35 C3

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.