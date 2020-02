Ferrari aurait besoin jusqu’au milieu de la saison pour copier DAS

Date publiée: 22 février 2020

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que si Ferrari voulait introduire son propre système de direction à deux axes, ce ne serait pas avant la mi-saison.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de Mercedes ont tous deux la possibilité de pousser et de tirer leur volant pour contrôler si les pneus de la W11 sont entrés ou sortis lorsqu’ils naviguent à travers les lignes droites et les virages.

Dès que des images de ce système DAS ont été diffusées à la télévision, grâce à la couverture complète des tests de pré-saison cette année, le paddock a été envoyé dans une frénésie alors que les équipes et les journalistes se sont précipités pour savoir exactement de quoi il s’agissait.

Mercedes insiste sur le fait que le DAS est légal et sûr, mais la FIA a néanmoins confirmé qu’il sera interdit à partir de 2021.

Cela n’a pas empêché les suggestions que certaines équipes cherchent à concevoir leur propre système, mais Binotto a repoussé l’idée que Ferrari pourrait en avoir un prêt pour l’ouverture de la saison le mois prochain en Australie – au lieu de cela, il n’arriverait pas avant la mi-saison , s’ils décident de déranger la copie de DAS.

“Je ne sais pas si cela vaudrait la peine ou non, mais c’est certainement plus long que cela”, a-t-il déclaré sur Racefans.net.

«C’est un concept complet, produisant une homologation, juste pour être sûr. Donc si c’est le cas, je pense que ça peut être comme la mi-saison pas plus tôt.

«Je pense que nous devons d’abord évidemment comprendre comment cela fonctionne et comprendre quels seraient les avantages en termes de performances.

“Je ne pense pas qu’en ce moment nous ayons une idée. Mais nous y réfléchirons, sans aucun doute, et [whether] développer des applications en vaut la peine ou non. »

Une équipe qui ne cherche pas son propre système DAS est McLaren selon son principal Andreas Seidl.

«Tout d’abord, chapeau à Mercedes pour ce genre d’invention. C’est formidable de voir en Formule 1. Et aussi pour toute la publicité qu’ils ont créée pour Mercedes par cela », a-t-il déclaré.

“Je ne connais pas les détails du système, donc je pense qu’il serait même mal de le juger, de ce qu’il apporte, etc. De notre côté, parce que la question suivante est de savoir si nous essayons de le copier, je pense que pour nous en tant qu’équipe où nous sommes actuellement, il y a d’autres domaines sur lesquels nous devons nous concentrer où nous pouvons faire de plus grandes étapes que d’essayer de mettre un système de Mercedes. “

