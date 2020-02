Ferrari demande des éclaircissements à la FIA sur le système DAS

Date publiée: 21 février 2020

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a confirmé que l’équipe se rapprocherait de la FIA pour obtenir des éclaircissements sur le système DAS innovant de Mercedes.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont tous deux la possibilité de pousser et de tirer leur volant pour contrôler si les pneus de la W11 sont montés ou sortis lorsqu’ils naviguent à travers les lignes droites et les virages.

La légalité du système a été examinée immédiatement après que les images embarquées du volant se déplaçant d’avant en arrière ont été captées par des caméras de télévision. Mercedes semble être détendu avec le gourou de la technologie James Allison “assez confiant” que DAS n’est en conflit avec aucune réglementation actuelle.

Le règlement de 2021 interdira effectivement l’utilisation du DAS à partir de la saison prochaine, a confirmé la FIA, mais Ferrari souhaite toujours plus de précisions quant à son utilisation effective cette saison.

Si la FIA revient vers eux et déclare que le DAS de Mercedes est 100% légal, Ferrari acceptera la décision et n’envisagera pas de nouvelles protestations.

“J’ai vu qu’il y avait beaucoup de discussions à ce sujet”, a déclaré Binotto via Motorsport.com.

“Personnellement, je n’ai pas vraiment regardé en détail, de quoi il s’agit, mais je pense que nous faisons entièrement confiance à la FIA.

«Je suis presque sûr qu’ils ont déjà pris la bonne décision, ou ils le feront. Mais je fais entièrement confiance à ce que la FIA jugera. »

«Discutons-nous avec la FIA? Pas encore.

«Nous ferons des éclaircissements, importants pour nous à comprendre, mais comme je l’ai dit, nous ne contesterons pas la FIA sur leur décision, car nous leur faisons entièrement confiance sur ce qui sera ou a été la décision à ce sujet.»

Binotto a également révélé ses préoccupations concernant le rythme initial de Ferrari lors des tests, affirmant qu’il pensait que la Scuderia était derrière ses rivaux Mercedes et Red Bull.

