Ferrari derrière son plan pour faire avancer la pause estivale de F1 · .

Un plan visant à faire avancer la pause estivale de la Formule 1 en mars et avril en raison du Coronavirus devrait être approuvé par le Conseil mondial des sports motorisés de la FIA.

Comme l’a révélé . plus tôt dans la journée, la pause sera également prolongée de 14 jours à 21. Plusieurs équipes connaissent déjà des restrictions sur leurs activités en raison de la pandémie mondiale.

. comprend que Ferrari était derrière les mouvements pour faire avancer la pause estivale. L’équipe a déjà fermé son usine, y compris son opération F1 à la suite du verrouillage imposé en Italie pour arrêter la propagation du virus.

Alors que d’autres équipes restent ouvertes, le personnel qui est revenu d’Australie après la course annulée de la semaine dernière observe des périodes de précaution d’auto-isolement de deux semaines loin de ses bases.

Analyse: Pourquoi le meilleur scénario de la F1 est maintenant une saison 2020 de 19 courses La prolongation de la pause estivale donnera également à la F1 plus d’options pour les courses différées programmées plus tard dans l’année, si la course a repris d’ici là. La pause devait se dérouler entre le Grand Prix de Hongrie, le 2 août, et le Grand Prix de Belgique, le 30 août.

La proposition a déjà été approuvée par le groupe stratégique de Formule 1 et la Commission F1. Pour entrer en vigueur, il doit être approuvé par le WMSC, qui sera demandé par un vote électronique plus tard dans la journée, et devrait être accordé.

