Ferrari devra “rattraper” ses rivales au début de la saison · .

Charles Leclerc s’attend à ce que Ferrari commence la saison 2020 de F1 sur le pied arrière quand elle commencera finalement, après leur expérience dans les tests de pré-saison.

Le challenger de l’équipe en 2020 a rarement troublé le sommet du temps lors des tests de pré-saison et l’équipe a exprimé ses inquiétudes quant au fait que sa nouvelle voiture n’était pas aussi compétitive que ses rivales en tête sur les lignes droites.

Toutes les équipes ont désormais suspendu le travail dans leurs usines en raison de la pandémie. La fermeture obligatoire de l’usine a été étendue à plus de deux mois et de nouvelles fermetures ont été imposées aux constructeurs de centrales. Cela compressera les calendriers de développement des équipes et leur laissera moins de temps pour progresser cette année.

Leclerc a admis qu’il n’est pas sûr de la facilité avec laquelle Ferrari sera en mesure de combler l’écart avec ses rivales une fois la course commencée.

“Je crois toujours que nous avons eu un peu de mal pendant les tests, nous devons donc rattraper notre retard”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. “Je ne sais pas si nous pourrons ou non.

«Mais l’année dernière, nous avons eu une bonne progression tout au long de l’année. Je pense que nous devons continuer à travailler comme nous l’avons fait l’année dernière et je suis sûr que les résultats arriveront. »

Une fois la saison commencée, le calendrier comprendra probablement plusieurs courses en succession rapide, ce qui rendra plus difficile pour toutes les équipes de progresser avec leurs voitures.

“Ça va être une saison difficile pour tout le monde car dès son démarrage ça ne va pas s’arrêter et nous n’aurons plus de pause pour développer la voiture plus que les autres”, a expliqué Leclerc. “Je pense donc que le travail sur piste sera extrêmement important et plus qu’il ne l’a été tous les deux ans, car nous passerons beaucoup de temps sur la piste chaque fois que la saison commencera.

“Il va donc être très important de rester concentré et prêt dès la première course en tant que pilotes pour donner la bonne rétroaction à l’équipe et essayer d’aider l’équipe dans la bonne direction tout de suite.”

