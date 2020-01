Ferrari en difficulté avant le lancement de la F1 en 2020?

De plus en plus de rumeurs sur les problèmes avec la voiture 2020 de Ferrari émergent, le journaliste et «initié» de Maranello Leo Turrini a écrit que les données de la voiture 2020 sortant du simulateur et de la soufflerie «n’ont pas impressionné les ingénieurs».

Maintenant, citant “des sources fiables au sein de Ferrari”, Auto Bild dit que les données de la soufflerie sont en fait “pires” que celles annoncées avant le lancement de la nouvelle voiture au Teatro Valli de Reggio Emilia le mardi 11 février à 18h30 CET.

Les correspondants Ralf Bach et Bianca Garloff rapportent: “La voiture pourrait avoir une grave erreur dans l’aérodynamique, que ni les spécialistes du simulateur ni les ingénieurs de la soufflerie n’ont pu résoudre.”

Ils affirment que le problème pourrait être que Ferrari a emprunté la route Red Bull avec un angle de coupe très raide au bas de la voiture.

«Cela vous aide dans plusieurs domaines», a expliqué l’ancien concepteur de F1 Gary Anderson. «Mais si une seule petite chose ne va pas, il y a une réaction en chaîne de l’aile avant. Vous avez alors un problème grave qui n’est pas facile à résoudre. »

Un autre problème est que Ferrari semble avoir perdu la bataille avec des équipes rivales et la FIA pour la légalité contestée de son moteur 2019.

Mattia Binotto a déclaré au magazine officiel Ferrari que la politique en Formule 1 l’avait pris par surprise lorsqu’il est devenu chef d’équipe l’année dernière,

«C’est un front sur lequel nous ne pouvons pas baisser la garde, car avoir une voiture compétitive et de bons pilotes ne suffit pas. Je ne m’attendais pas à ce que cela demande autant d’efforts. Je pense que le niveau de compétition n’a jamais été aussi élevé.

«Nous avons les pouvoirs pour bien faire, mais rien n’est tenu pour acquis car nos adversaires, comme nous, intensifient leurs efforts pour s’améliorer.

“Notre avantage est le soutien exceptionnel que nous recevons, et la puissance d’un mythe que nous voulons continuer à nourrir à tout prix”, a ajouté le patron de l’équipe Ferrari.

Pendant ce temps, Ferrari ne lancera pas sa voiture 2020 au célèbre siège de Maranello de l’équipe le 11 février.

L’équipe italienne a annoncé que l’événement aurait plutôt lieu au Teatro Valli, un théâtre historique de Reggio Emilia, situé à environ 40 minutes de Maranello.

«C’est un rêve devenu réalité», a déclaré le maire de Reggio Emilia, Luca Vecchi, cité par La Gazzetta dello Sport.

Ferrari a expliqué qu’elle avait choisi Reggio Emilia pour le lancement car le drapeau tricolore de l’Italie y était né en 1796.

“Le lien avec la naissance de notre drapeau est magnifique car lui et le Rosso del Cavallino Rampante (cheval cabré) sont des symboles autour desquels toute l’Italie se reconnaît”, a ajouté le maire Vecchi.

“Nous sommes prêts à accueillir la présentation de Ferrari en allumant les lumières tricolores sur les trois ponts de Calatrava et sur la fontaine du Teatro Valli où la nouvelle voiture sera dévoilée.”

📍 Teatro Valli, Reggio Emilia

Quel meilleur endroit que la ville du #Tricolore 🇮🇹 pour accueillir notre lancement de voiture 2020? 🤩

Plus que 3 semaines, #Tifosi ❤️ # essereFerrari

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21 janvier 2020

