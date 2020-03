Ferrari entame sa fermeture estivale jeudi

Date publiée: 19 mars 2020

Ferrari entamera sa pause estivale de trois semaines aujourd’hui, affirmant qu’elle «soutient pleinement» la décision de la Formule 1 d’avancer la pause.

Plus tôt cette semaine, Ferrari a annoncé la fermeture de ses usines de Formule 1 et de production automobile, car elles sont situées au cœur de la zone chaude de l’Italie.

Le coronavirus a tué près de 3 000 personnes en Italie, forçant le pays à des mesures de verrouillage draconiennes.

Il a également forcé les séries sportives du monde entier, y compris la Formule 1, à s’arrêter.

Alors que le stand continue, la Formule 1 a annoncé mercredi qu’il faudrait une pause au début de l’été, libérant août pour les courses potentielles si la situation s’améliorait.

Ferrari a voté en faveur de l’arrêt du début de l’été et entamera ses vacances de trois semaines jeudi.

“La Scuderia Ferrari Mission Winnow, dont le personnel, ainsi que des millions de personnes en Italie et dans le monde, doivent faire face à la pandémie du virus Covid-19, soutient pleinement la décision de la FIA et de la Formule 1 de proposer l’arrêt habituel de l’été”, lire la déclaration.

«La Scuderia Ferrari sera donc fermée à partir de demain, jeudi 19 mars, jusqu’au jeudi 8 avril inclus.

«La priorité de l’équipe a toujours été la sécurité de ses employés et de leurs familles, c’est pourquoi, depuis plusieurs jours, le travail dans l’usine de Maranello a été suspendu, remplacé si possible par un système de travail intelligent.

«Nous sommes tout aussi déçus que nos fans que nous ne pouvons pas courir, comme nous l’avons fait depuis plus de 70 ans, mais face à une situation aussi grave que celle-ci, il est essentiel de suivre les conseils des autorités et de limiter tout activités autant que possible afin de contenir le virus le plus efficacement possible.

«Nous attendrons que la situation s’améliore pour que nous puissions revenir à la normalité, dans notre vie quotidienne ainsi que dans le sport, y compris la course automobile. En attendant, nos pensées vont à toutes les personnes touchées par le virus et à ceux qui travaillent en première ligne pour le combattre.

«En maintenant nos distances, mais toujours uni, ce virus peut être vaincu.»

Toutes les équipes peuvent choisir trois semaines d’ici à fin avril pour prendre leurs pauses.

La Formule 1 espère revenir à l’action avec le GP de Monaco de mai ou la course d’Azerbaïdjan de juin, mais pour l’instant ce sont des espoirs, pas des plans.

