Ferrari et AlphaTauri concourront en Australie malgré le verrouillage du Coronavirus en Italie · RaceFans

Les deux équipes italiennes de Formule 1 prévoient de participer au Grand Prix d’Australie la semaine prochaine comme prévu, malgré le gouvernement italien imposant une quarantaine à des millions de personnes en raison du Coronavirus.

Ferrari a déclaré que son personnel était déjà en route pour Melbourne pour la course d’ouverture de la saison la semaine prochaine.

“Suite aux mesures annoncées par le gouvernement italien hier soir, nous suivons et évaluons la situation et sommes en contact étroit avec les autorités compétentes et toutes les organisations impliquées”, a déclaré dimanche l’équipe dans un communiqué.

Les autorités italiennes ont imposé une quarantaine qui affectera environ 16 millions de personnes. La région couverte s’étend jusqu’à Modène, où Ferrari est basée.

«Pour Ferrari, le respect des réglementations gouvernementales représente la principale garantie pour assurer la sécurité de ses employés et de leurs familles, ce qui est notre priorité. Chaque décision sera prise en respectant ce principe.

“Une partie de l’équipe et du matériel sont déjà arrivés à Melbourne et les départs pour les autres membres de l’équipe se déroulent comme prévu, sauf si nous recevons des communications contraires.”

AlphaTauri a confirmé à RaceFans que sa base à Ravenne n’est pas affectée par les nouvelles restrictions. Son personnel est déjà en route pour l’Australie et l’équipe espère pouvoir participer.

