Ferrari ferme l’usine de Maranello en cas de pandémie

Date publiée: 15 mars 2020

Ferrari a annoncé la fermeture de ses usines de Maranello et Modena jusqu’au 27 mars en réponse au coronavirus.

L’équipe de Formule 1 de Ferrari avait voyagé à Melbourne avec le reste de la grille pour le Grand Prix d’Australie, seulement pour qu’il soit annulé à la suite d’une chaîne d’événements qui a commencé après qu’un membre de l’équipe McLaren se soit révélé positif pour COVID-19.

L’Italie est la nation européenne la plus touchée et le gouvernement a mis son peuple en détention afin de limiter sa propagation rapide.

Certaines sociétés ont été autorisées à poursuivre leurs activités, mais la division des voitures de route de Ferrari n’a pas pu le faire en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Par conséquent, la production à Maranello et Modène a cessé immédiatement jusqu’au 27 mars, et même si cela inclut l’équipe de F1, le personnel continuera de travailler à domicile.

Dans un communiqué, le PDG Louis Camilleri a déclaré: «À un moment comme celui-ci, ma gratitude va d’abord et avant tout aux femmes et aux hommes de Ferrari qui, avec leur formidable engagement au cours des derniers jours, ont démontré la passion et le dévouement qui définissent notre marque.

«Avec nos fournisseurs, ils ont assuré la production de l’entreprise. Et c’est par respect pour eux, pour leur tranquillité d’esprit et ceux de leurs familles que nous avons décidé de cette ligne de conduite.

“Nos clients et fans sont également au premier plan de nos préoccupations en ce moment, alors que nous nous préparons à un redémarrage solide.”

Les autres équipes de F1 ont accepté de suspendre volontairement le travail dans leurs usines jusqu’au 29 mars, Alfa Romeo suspendant ses opérations jusqu’au 30 mars.

