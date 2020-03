Ferrari ferme une usine de F1 en raison du Coronavirus, d’autres équipes restent ouvertes · .

Ferrari a fermé son facteur à Maranello, y compris son opération de Formule 1, en réponse à la propagation du Coronavirus.

L’Italie a de loin le taux le plus élevé de cas de coronavirus et de décès en Europe. Hier, 21 157 cas avaient été signalés et 1 441 décès.

“À un moment comme celui-ci, ma gratitude va d’abord et avant tout aux femmes et aux hommes de Ferrari qui, avec leur formidable engagement au cours des derniers jours, ont démontré la passion et le dévouement qui définissent notre marque”, a déclaré le PDG de Ferrari, Louis Camilleri.

«Avec nos fournisseurs, ils ont assuré la production de l’entreprise. Et c’est par respect pour eux, pour leur tranquillité d’esprit et celle de leurs familles que nous avons décidé de cette ligne de conduite », a-t-il ajouté. “Nos clients et fans sont également au premier plan de nos préoccupations en ce moment, alors que nous nous préparons à un redémarrage solide.”

Ailleurs, d’autres équipes de Formule 1 poursuivent leurs opérations. Mercedes a confirmé aujourd’hui que son usine de châssis à Brackley et son centre moteur à Brixworth, tous deux au Royaume-Uni, restent ouverts.

. comprend la base de Renault à Enstone, au Royaume-Uni et le fonctionnement des moteurs à Viry-Chatillon, en France, reste également ouvert. Les bases de Racing Point et de Williams au Royaume-Uni sont également ouvertes.

Les quatre équipes ont tout le personnel nécessaire qui s’est rendu à Melbourne pour rester temporairement loin de leurs usines.

D’autres équipes de Formule 1 ont été sollicitées pour commentaires par ..

Cet article sera mis à jour.

